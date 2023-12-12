К ремонту дома в Казани прилагается благоустройство двора

С докладом на эту тему выступил заместитель главы исполкома Искандер Гиниятуллин. По его данным, за текущий год капремонт коснулся 207 домов. На это было потрачено 2,7 млрд рублей. А всего до 2026 года запланировано отремонтировать 554 дома. Общая стоимость программы обновления Казани - более 7 млрд рублей. Расходы оплачиваются региональным оператором по капремонту.

Что входит в программу капремонта? В списке работ - замена лифтов, ремонт фасадов, крыш, стояков и разводящих линий отопления, холодного и горячего водоснабжения, систем противопожарной защиты, канализации, подвалов, замена электропроводки на лестничных клетках. Но это обязательная программа. А во многих домах реализуется еще и дополнительная. В нее входит замена радиаторов отопления и полотенцесушителей на сетях ГВС. Эти дополнительные работы оплачиваются уже бюджетом Татарстана.

Гиниятуллин подробно остановился на видах выполненных в этом году работ в рамках капремонта. Так, во всех 207 зданиях заменили и отремонтировали кровлю, в 62 постройках отремонтировали систему отопления, в 48 высотках обновили фасады, в 54 - заменили 152 лифта. Также выполнялись и новые виды работ. В качестве эксперимента в доме №17 по улице Шамиля Усманова проведен ремонт вентканалов и дымоходов гибкими полимерными рукавами.

В программу капремонта этого года вошли два объекта культурного наследия. Это двухэтажный деревянный дом №31, построенный в 1917 году и известный как усадьба Сухановых, на улице Ульянова-Ленина. Здесь проведен ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения, крыши и фасада. И дом №5 по улице Театральной, в котором отремонтировали крышу.

В двух высотных домах - на пр. Ямашева, 45 и пр. Победы, 152/33 - поменяли систему автоматической противопожарной защиты. Это комплекс взаимосвязанных инженерно-технических средств для обеспечения пожарной безопасности зданий и помещений в автоматическом режиме, в том числе звуковое оповещение, система дымоудаления, автоматическое управление пожаротушением.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что программу капремонта домов в Казани стараются синхронизировать с другой программой - «Наш двор». Это делается, чтобы выполняемые работы не дублировались. За этот год жители 19 капитально отремонтированных зданий получили бонус - еще и благоустроенные дворы. Всего за три года совместной реализации этих двух программ у 64 высоток появились обновленные дворы.