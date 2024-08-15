К саммиту БРИКС провели капремонт дома на улице Галактионова в Казани

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Город
15 августа 2024  18:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани завершился капитальный ремонт исторического дома по улице Галактионова, 5. Здание было построено во второй половине XIX века и находится под государственной охраной.

 Фото: администрация Приволжского и Вахитовского районов

В ходе капремонта специалисты бережно отреставрировали фасад, воссоздали арочные ворота с калиткой, обновили окна и двери. Проведена также гидроизоляция фундамента, заменены отливы и водосточные трубы.

 Фото: администрация Приволжского и Вахитовского районов

Финансирование работ велось в рамках подготовки Казани к саммиту БРИКС, отметил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

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