К саммиту БРИКС провели капремонт дома на улице Галактионова в Казани

В Казани завершился капитальный ремонт исторического дома по улице Галактионова, 5. Здание было построено во второй половине XIX века и находится под государственной охраной.

Фото: администрация Приволжского и Вахитовского районов

В ходе капремонта специалисты бережно отреставрировали фасад, воссоздали арочные ворота с калиткой, обновили окна и двери. Проведена также гидроизоляция фундамента, заменены отливы и водосточные трубы.

Фото: администрация Приволжского и Вахитовского районов

Финансирование работ велось в рамках подготовки Казани к саммиту БРИКС, отметил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.