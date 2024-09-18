К саммиту БРИКС в Казани подсветят около 300 объектов

В преддверии саммита БРИКС мэр Казани Ильсур Метшин провел выездное совещание, посвященное реализации концепции архитектурной подсветки города. Он осмотрел ключевые объекты, которые будут украшены новой иллюминацией.
Около 300 знаковых зданий города, включая объекты культурного наследия, будут подключены к единой системе управления. Освещение будет меняться от холодного белого к теплому, создавая динамичный световой эффект. Ряд объектов подключат к единой системе управления, которая позволит создавать различные световые сценарии – будничный, выходной и праздничный.
Среди них – остановочные павильоны возле парка Горького, Ратуша, сад Фукса, набережная Казанки, дома на улице Кремлевской и Национальная библиотека РТ. Также планируется украсить подсветкой мост Миллениум, Национальный музей РТ, церковь великомученицы Варвары и здание Казанского художественного училища имени Фешина.
Мэр призвал казанских предпринимателей присоединиться к подготовке к саммиту БРИКС и украсить свои здания подсветкой. Он напомнил, что во время Универсиады 2013 года многие предприниматели украсили свои фасады подсветкой и получили положительный опыт.