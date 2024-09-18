К саммиту БРИКС в Казани подсветят около 300 объектов

В преддверии саммита БРИКС мэр Казани Ильсур Метшин провел выездное совещание, посвященное реализации концепции архитектурной подсветки города. Он осмотрел ключевые объекты, которые будут украшены новой иллюминацией.

Фото: © пресс-служба мэрии

Около 300 знаковых зданий города, включая объекты культурного наследия, будут подключены к единой системе управления. Освещение будет меняться от холодного белого к теплому, создавая динамичный световой эффект. Ряд объектов подключат к единой системе управления, которая позволит создавать различные световые сценарии – будничный, выходной и праздничный.

Среди них – остановочные павильоны возле парка Горького, Ратуша, сад Фукса, набережная Казанки, дома на улице Кремлевской и Национальная библиотека РТ. Также планируется украсить подсветкой мост Миллениум, Национальный музей РТ, церковь великомученицы Варвары и здание Казанского художественного училища имени Фешина.

Мэр призвал казанских предпринимателей присоединиться к подготовке к саммиту БРИКС и украсить свои здания подсветкой. Он напомнил, что во время Универсиады 2013 года многие предприниматели украсили свои фасады подсветкой и получили положительный опыт.