К сентябрю в Казани построят три школы и три детсада

Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин. Три новые школы обеспечат местами 3,9 тысячи юных казанцев. Сады – 600 детей.

Дошкольные учреждения появятся на улицах Бухарская, Ягодинская и в Салават Купере. Строительство уже началось.

Три школы построят в ЖК «Весна», на улицах Андрея Адо и Родины. Кроме образовательного корпуса, там будут зоны отдыха и спортивные площадки.

«Только Москва и Санкт-Петербург, как субъекты страны, опережают Казань по показателям строительства соцобъектов по итогам предыдущих 10 лет. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить высокие темпы работ», – приводит слова Метшина пресс-служба мэрии.

На территории татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани появится школа наставничества на 270 мест.