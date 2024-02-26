К сентябрю в Казани построят три школы и три детсада

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Город
26 февраля 2024  17:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин. Три новые школы обеспечат местами 3,9 тысячи юных казанцев. Сады – 600 детей. 

Дошкольные учреждения появятся на улицах Бухарская, Ягодинская и в Салават Купере. Строительство уже началось. 

Три школы построят в ЖК «Весна», на улицах Андрея Адо и Родины. Кроме образовательного корпуса, там будут зоны отдыха и спортивные площадки.

«Только Москва и Санкт-Петербург, как субъекты страны, опережают Казань по показателям строительства соцобъектов по итогам предыдущих 10 лет. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить высокие темпы работ», – приводит слова Метшина пресс-служба мэрии.

На территории татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани появится школа наставничества на 270 мест.

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