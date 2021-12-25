 «К старшему нужно обращаться „Абый“, „Апа“»: Минниханов назвал неприемлемым высказывания мэра Елабуги
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«К старшему нужно обращаться „Абый“, „Апа“»: Минниханов назвал неприемлемым высказывания мэра Елабуги

Рустем Нуриев раскритиковал непривитых пенсионеров.

Республика
25 декабря 2021  12:34
Автор:
Роза Габитова

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал неприемлемым высказывания мэра Елабуги Рустема Нуриева о ветеранах, невакцинированных от ковида. Об этом он сообщил на совещании в Доме Правительства РТ. 

«Осуждаю, что произошло в Елабуге. К старшему нужно всегда обращаться „Абый“, „Апа“!» — сказал Минниханов.

По словам Президента, он осуждает поступок Нуриева и лично с ним переговорил. Он осознал свои неправоту и публично извинился.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент РТ Рустам Минниханов жестко отреагировал на слова мэра Елабуги Рустема Нуриева о том, что непривитые ветераны «ненужны».

 

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