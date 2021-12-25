«К старшему нужно обращаться „Абый“, „Апа“»: Минниханов назвал неприемлемым высказывания мэра Елабуги

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал неприемлемым высказывания мэра Елабуги Рустема Нуриева о ветеранах, невакцинированных от ковида. Об этом он сообщил на совещании в Доме Правительства РТ.

«Осуждаю, что произошло в Елабуге. К старшему нужно всегда обращаться „Абый“, „Апа“!» — сказал Минниханов.

По словам Президента, он осуждает поступок Нуриева и лично с ним переговорил. Он осознал свои неправоту и публично извинился.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент РТ Рустам Минниханов жестко отреагировал на слова мэра Елабуги Рустема Нуриева о том, что непривитые ветераны «ненужны».