К выходным в Татарстане ожидается потепление

Сейчас на территории Татарстана погодными процессами управляет обширный морозный антициклон. В основном малооблачно и без осадков, лишь местами в восточных районах республики выпадает снег. Среднесуточные температуры оказались на 10-15 градусов ниже климатической нормы, сообщили синоптики Гидрометцентра РТ.

С 6 по 9 декабря значительных осадков не прогнозируется. Ночью температуры воздуха понизятся от -15 до -20 градусов по Цельсию, при прояснениях в низких местах от -21 до -26 градусов. Днем столбики термометров покажут от -10 до -15 градусов. 9 декабря ожидается от -7 до -12 градусов днем. На дорогах гололедица.

Тем не менее, по предварительному прогнозу синоптиков, 10 декабря в погоде будут изменения. Будет идти снег, ночью от -7 до -12 градусов, а днем от 4 до 9 градусов ниже нуля.

Ранее «КВ» сообщали, что вчера, 4 декабря, в Казани зафиксировали рекордное атмосферное давление. Так, давление составило 779.9 мм.рт.ст. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2020 году и составлял 773.0 мм.рт.ст.