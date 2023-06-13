К выходным в Татарстане потеплеет до +28 градусов

В ближайшие дни в Татарстане ожидается прекращение осадков и повышение температуры до 28 градусов днем, вызванное повышенным атмосферным давлением. На юге республики могут быть небольшие дожди 14 июня и ночью 15 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В среду ночью будет плюс 7−12, днем — 19−24 градуса выше нуля. В четверг и пятницу в ночные часы ожидается плюс 7−13 градусов, днем потеплеет до 22−28 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные дни ожидается сухая теплая погода с температурой от +20 до +28 градусов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. Так, ночью 12 и 13 июня на территории республики ожидаются заморозки до нуля — минус одного градуса.