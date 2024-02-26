Кабинет министров опубликовал распоряжение о составе оргкомитета Kazan Digital Week

news_top_970_100
Город
26 февраля 2024  20:27
Автор:
Эндже Гарафиева

В списке числятся порядка 100 человек.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев возглавил оргкомитет Kazan Digital Week. Его сопредседателем стал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Также в список попали руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, сотрудники региональных министерств и ведомств.

Форум Kazan Digital Week пройдёт 9-11 сентября, его перенесли чуть раньше, чтобы не пересекаться с осенним саммитом БРИКС в Казани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Кабинет министров опубликовал распоряжение о составе оргкомитета Kazan Digital Week
Синоптики дали прогноз на завтра для жителей Казани
Боевой самолет шестого поколения хотят построить в России к 2050 году
К сентябрю в Казани построят три школы и три детсада
В Татарстане директора фирмы обязали вернуть 1,3 млн рублей
Гособвинение требует пожизненное заключение для «Поволжского маньяка» из Казани
Мэру Казани представили проект реконструкции Чеховского рынка
Имя бывшего министра здравоохранения РТ Марата Садыкова увековечат в Казани