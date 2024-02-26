Кабинет министров опубликовал распоряжение о составе оргкомитета Kazan Digital Week

В списке числятся порядка 100 человек.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев возглавил оргкомитет Kazan Digital Week. Его сопредседателем стал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Также в список попали руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, сотрудники региональных министерств и ведомств.

Форум Kazan Digital Week пройдёт 9-11 сентября, его перенесли чуть раньше, чтобы не пересекаться с осенним саммитом БРИКС в Казани.