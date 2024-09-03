Кафе и гостиница: что появится после реставрации в здании завода Петцольда в Казани

Согласно документации, размещенной на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия, в Казани запланированы масштабные реставрационные работы на территории бывшего завода Петцольда. Он находится по улице Габдуллы Тукая, 97 (литера 9 и 10). Проект реставрации получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Фото: © комитет РТ по охране ОКН

Завод Петцольда был основан в 1867 году прусским подданным Эдуардом Вильгельмом Петцольдом, который открыл в Казани пивоварню «Восточная Бавария».

Фото: © комитет РТ по охране ОКН

Комплекс будет перепрофилирован в многофункциональный объект, включающий в себя гостиницу, торговые помещения, кафе, конференц-залы и зоны для деловых встреч.

В здании литера 9 планируется разместить магазин продовольственных товаров, а на верхних этажах – конференц-залы. Литера 10 будет переоборудована под гостиницу с 20 номерами, в том числе с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. На первом этаже здания литера 10 будет работать кафе.

В ходе реставрации будут сохранены исторические элементы архитектуры, а также будут проведены необходимые работы по усилению конструкций, восстановлению фундаментов, устройству современных инженерных коммуникаций и т.д.