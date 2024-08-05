Кафе «Кинза» в Татарстане закрыли на 40 суток из-за антисанитарии

В Татарстане по решению суда закрыто кафе «Кинза» сроком на 40 суток. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм, выявленные во время проверки Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, в кафе не соблюдались условия для безопасного приготовления пищи: отсутствовала необходимая поточность технологических процессов, не было отдельных помещений для обработки мяса птицы, рыбы и сырых овощей. Кроме того, выяснилось, что у некоторых сотрудников кафе отсутствовали медицинские книжки, подтверждающие прохождение необходимых обследований и прививок.

В отношении владельца кафе составлены протоколы об административном правонарушении. Деятельность заведения приостановлена на 40 суток по решению суда.