Кафе в Нижнекамске закрыто из-за нарушений санитарных норм

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Республика
21 марта 2025  15:00

После жалобы посетителя, который заболел кишечной инфекцией после употребления роллов в одном из кафе Нижнекамска, расположенном на улице Баки Урманче, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку.

В ходе нее выяснилось, что в заведении нарушались санитарные правила: не соблюдались нормы мытья посуды, неправильно хранились продукты, а также допускались к работе сотрудники без должной гигиенической подготовки.

Анализы показали наличие кишечных палочек в готовых блюдах, а также на разделочных досках и кухонных приборах.

По решению суда деятельность кафе приостановлена на 30 дней. Владелица заведения привлечена к ответственности за выявленные нарушения.

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