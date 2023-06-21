Все понимают влияние России на события в мире: зачем аргентинский журналист побывал в Казани

Корреспондент с обожанием посмотрел на Месси, а нападающий на него. Правда, со стены казанской гостиницы и в виде огромного мурала с изображением гения мяча. Так началось знакомство собкора аргентинского радио с настоящей жизнью в глубинке России.

Журналист с далекого континента приехал в Казань вместе с участниками волонтерского движения «Ценим Жизнь» , когда те забирали из Москвы гуманитарный груз для бойцов СВО. Что больше всего интересует гостя с далекого континента? Отличается ли настоящая Россия от той, которую он видел в телевизионных сюжетах у себя дома?

Джулиан Мендоса

Об этом и пошла речь на встрече с улыбчивым аргентинским коллегой, которая состоялась в знаменитой казанской высотке «Татмедиа», в редакции «Казанских ведомостей».

В непростой беседе за мини-круглым столом приняли участие главный редактор электронного издания «Казанских ведомостей» Василина Олейник, корреспондент «КВ» Владимир Дынник и корреспондент Национального радио Аргентины «Сан-Хуан» Джулиан Мендоса.

- Цель моего путешествия по России – познакомиться с жизнью вашей страны, что называется, из первых рук, лично увидеть все собственными глазами. Чтобы достоверно и правдиво рассказать потом нашим радиослушателям в Аргентине: какая ситуация сейчас в России? Не только с точки зрения стран Запада, таких как США, Франция и других, а показать – как и чем на самом деле живет сейчас Россия? В том числе – какое отношение у населения вашей страны к проведению специальной военной операции на западе России, – рассказал Джулиан Мендоса.

Владимир Дынник:

А как в Аргентине показывают нынешнюю ситуацию в России, в том числе и проведение СВО, в местной прессе, на телевидении, радио?

Джулиан Мендоса: В Аргентине, как традиционно и в других странах, работают две группы средств массовой информации. Первая группа – это официальные СМИ, которые выходят при поддержке государства. Вторая группа СМИ – это либеральные и частные издания.

В Аргентине именно либеральные СМИ поддерживают точку зрения США и видят в России врага. Тогда как государственные СМИ (например, радиостанция, где я работаю) искренне интересуются вашей страной и ее делами.

Эти два противоположных взгляда на Россию присутствуют постоянно в публикациях, телеэфирах, на радиостанциях Аргентины.

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ВД: Часто бывает так, что мнения официальных властей и населения страны сильно разнятся. Как аргентинцы относятся к ситуации в России? Или для обычных жителей Россия – это далекая загадочная страна на другом континенте и их мало интересуют события, происходящие в ней?

ДМ: Нет, аргентинцы очень интересуются всем, что происходит в мире, а не только в нашей стране. Люди много читают, следят за новостями не только в Аргентине, но и в России. Ваша огромная страна, несомненно, всегда вызывает интерес к себе, все ведь понимают значимость влияния России на мировые события, тем более, рядовые аргентинцы с симпатией относятся к вашей стране.

Но вот по поводу официального политического мнения – здесь да, ситуация порой другая. Ведь взгляды аргентинских политиков во многом зависят от экономики. А сейчас в Аргентине экономическая ситуация очень трудная и Международный валютный фонд использует эти трудности для навязывания своих условий помощи.

Василина Олейник:

Да, действительно, согласно данным Института статистики и переписи Аргентины, по итогам 2022 года, инфляция в Аргентине впервые с 1991 года составила 100%! Ситуация непростая…

ДМ: К сожалению, это так. Главная проблема в Аргентине сейчас – экономическая. Это волнует каждого из нас, каждого жителя Аргентины. А поскольку все наши экономические решения по выходу из кризиса должны получать одобрение МВФ, все решения диктуются этим Международным валютным фондом. И как вы понимаете и это с грустью приходится признать – о каком полноценном экономическом суверенитете может идти речь, когда страна, по сути, находится под жестким внешним управлением?

Кредит Аргентине, который в 2018 году одобрил МВФ, стал самым большим в истории страны. И поэтому эта экономическая зависимость влияет на наши международные отношения с другими странами, в том числе – с такими важными, как Россия и Китай. Поэтому сейчас необходимо избежать попадания в ловушку предубеждений, диктуемых экономикой. Нам нужно развивать отношения со всеми странами, а не только со странами Запада.

ВО: Скажите, Джулиан, продолжая тему экономики, как выглядит сейчас в этом плане Россия по вашим личным ощущениям? Знаете, многие друзья, проживающие за рубежом, спрашивают меня в переписке: «У вас что, нет продуктов?! У вас дефицит? Потому что к России применены санкции со стороны Запада?» А у вас было такое мнение, когда вы отправились в Россию?

ДМ: Нет, у меня такого мнения не было сразу – потому что я слежу за вашими новостями. А когда начал путешествовать по России, многое узнал и уже своими глазами увидел – это вообще не так! Я побывал в Москве, в Санкт-Петербурге, а вот теперь приехал и к вам в Казань. И вот что я вижу. Люди, как и везде в мире, спокойно ходят по магазинам, покупают что им нужно, сидят вечерами в кафе, барах, ресторанах. То есть продолжается обычная повседневная жизнь.

А это и есть самый настоящий индикатор! Показатель того, что экономика России не упала, как надеялись на Западе, вводя санкции против вашей страны. И настоящая действительность противоречит публикациям в западных СМИ о значительном ухудшении у вас. Экономика России движется на позитиве, да, есть трудности, но они системно, планомерно преодолеваются.

Встреча в Волгограде с участниками волонтерских движений «Золотые Руки Ангела» и «Ценим Жизнь».

ВД: Вы побывали в Москве, Санкт-Петербурге, почему дальнейшим пунктом путешествия стала Казань?

ДМ: Мне интересна вся Россия. Поэтому, когда ваш волонтер из Казани, из организации «Ценим Жизнь», предложил мне приехать и посетить Казань, я удовольствием принял приглашение посмотреть – как живет такой многонациональный регион России, как ваш Татарстан. Захотелось познакомиться с культурой и обычаями народов Поволжья, этой глубинки вашей страны.

ВО: Действительно, наша республика – это такая богатая мозаика на карте страны. Здесь все перемешано и вместе с тем органично сосуществует: русские, татары, чуваши…

ДМ: Да, эти увиденные позитивные впечатления, этот взгляд я увезу с собой. Здесь, в одном из важных экономических регионах России проживают вместе в дружбе и согласии разные народы.

Вот, например, я посмотрел полки вашего книжного магазина и вот что увидел. Здесь продаются книги на самых разных языках народов, проживающих в Республике Татарстан, в Поволжье. И ведь это книги не только не русском языке, но и на татарском, чувашском, мордовском, удмуртском языках. Все это развивает культуру всех народов России, и эта гармония Татарстана очень радует.

ВО: Да, наш город оправдывает свое название – он как казан, где-то я даже читала такое определение – плавильный котел, где все объединилось воедино. Даже разные религии: вы можете увидеть изящную великолепную мечеть и рядом с ней – могучий православный храм. А сейчас, в этой непростой политической ситуации, это единение мы чувствуем особенно.

В волонтерских машинах всегда так тесно. Все до отказа забито гуманитарным грузом для бойцов СВО ​​​​​​

ДМ: Можно, и я тоже задам вам вопрос: как ваши СМИ передают населению информацию о специальной военной операции?

ВО: Если говорить о нашей редакции – то мы, «Казанские ведомости» – городское издание, рассказывающее в первую очередь о жизни и событиях нашего города, столицы Татарстана. Общую ситуацию в стране, в мире передают государственные СМИ: официальные медиаресурсы, телеканалы. В зону проведения СВО, на Донбасс, крупные медиаиздания направляют своих корреспондентов, чтобы рассказывать о ситуации непосредственно с мест.

Вместе с тем у нас сейчас очень сильно развиты Телеграм-каналы, где идет огромные поток информации – подтвержденной и, что уж греха таить, порой сомнительной. И это очень разные люди, разные источники. Таким образом, с началом СВО наш российский телеграмм стал большим, огромным каналом медиа.

Мы, журналисты, подписаны на множество каналов. Например, я в силу профессиональных интересов просматриваю сообщения как федеральных агентств, так и военных корреспондентов, которые находятся там. Свои Телеграм-каналы ведут и люди, которые уже давно воюют на Донбассе. Также, например, и корреспондент наших «Казанских ведомостей» Владимир Дынник тоже съездил на Донбасс, и теперь у него налажены контакты с теми, кто там воюет.

В зону проведения СВО ездят в командировки и врачи Татарстана – помогать в лечении гражданскому населению. Так, у нас в «Казанских ведомостях» мы подготовили интервью с одним из таких врачей, который ездил в Лисичанск. Он рассказал о том, что сам там увидел, как там сейчас живут люди, он с ними общался, помогал – и не только как лечащий врач, но и просто как обычный неравнодушный человек. Получился материла буквально из первых уст. Так что мы в своей работе используем все журналистские каналы информации.

ДМ: Но ведь это же идет война… Какое у вас отношение к этому?

ВО: Война – это всегда страшная беда, бедствие. Но неправильно говорить, что те, кто поддерживает СВО, поддерживают войну в общем смысле слова. Мы просто понимаем, что это столкновение было неизбежно. Потому что в течение многих-многих лет Россию старались унизить и, скажем так, «нагибать». И сейчас, с началом СВО, видя, как из-за рубежа идет давление на нашу страну, мы понимаем – так дальше ситуация не может продолжаться. Это как пружина – если ее бесконечно сжимать и сжимать, она в итоге все равно разожмется. Сильно и резко! А давление на нас, россиян, на Россию идет неимоверное – экономическое, политическое, психологическое.

В 2014 году, с началом военных действий Украины против своих же граждан, жителей Донбасса, к нам в Казань приехали первые беженцы оттуда. И мы, казанцы, сразу включились в помощь им. О том, что война на Донбассе началась еще в 2014 году – об этом ведь в мире еще не говорили. А мы-то знали – она уже идет. У многих в России, в том числе и в нашей редакции «КВ», есть родственники на Украине, и ведь это невообразимо, что весь этот кошмар длился целых девять лет. Несмотря на то, что, казалось бы, были заключены соглашения о мире, известные, как «Минск-1», Минск-2»… Как выяснилось потом, с ними Россию обманули. Вспомним и то, как Владимир Зеленский пришел к власти и стал президентом. Он ведь пришел во власть, используя предвыборный лозунг: «Я остановлю войну»! Но этого не случилось…

Поэтому, говоря о начале спецоперации, стоит обязательно напомнить: обстрелы и бомбежки мирного тогда Донбасса начались раньше, еще девять лет назад. Причем ведь эти беспощадные обстрелы донбасских городов и сел фиксировали наблюдатели ОБСЕ. Фиксировали их усиление в феврале 2024 года. До 24-го числа. И что? Где эти представители мирового сообщества? Так что война на самом деле началась девять лет назад… И мы здесь, в далекой от Украины Казани, об этом узнали тоже еще тогда, в 2014 году, когда в наш город стали прибывать беженцы. Я помню, как их размещали, как им собирали гуманитарную помощь.

Все равно переживаем за всех. И за тех, кто там сейчас воюет и за тех простых жителей России и Украины, куда пришла эта беда. Причем, спровоцированная и подогреваемая извне.

Волгоград. Город-герой – один из важных пунктов главной волонтерской дороги на СВО ​​​.

«Момент визита в Казань был неординарным…»

По возвращению в родную Аргентину наш коллега, журналист Джулиан Мендоса прислал свои впечатления о поездке в Россию, в Казань. Вот что он передает всем нам.

«Для латиноамериканца, жителя такой молодой страны, как Аргентина, знакомство с городом Казань может стать огромным опытом. Его более чем тысячелетняя история предлагает множество мест для посещения, людей, которых можно встретить, истории, которые можно услышать. Впечатления, которые невозможно охватить за несколько дней путешествия. Но, к счастью, во время моего пребывания в городе меня встретили волонтеры из организации «Ценим Жизнь» и журналисты из медиагруппы «Татмедиа», которые выступили в роли замечательных хозяев.

Момент визита был неординарным и произошел в то время, когда Россия уже более года проводит специальную военную операцию, что формирует новый этап мировой геополитики и за которым Аргентина следит с большим интересом. Возможность слушать рассказы непосредственных участников операции была для меня предметом гордости и привилегией.

«Татмедиа» — это огромная медиагруппа, которая хорошо понимает, что ее задача — не только информировать и развлекать, но и наводить культурные мосты между народами Татарстана: татарами, русскими, чувашами, удмуртами. У меня нет ничего, кроме слов благодарности в адрес журналистов «Казанских ведомостей», с которыми я познакомился. Они поделились со мной своим откровенным взглядом на конфликт, и мы смогли провести плодотворную беседу, которая, я надеюсь, будет интересна читателям газеты.

То же самое можно сказать и о волонтерах «Ценим Жизнь» – мужчинах и женщинах, движимых сильным чувством долга перед Родиной и своим народом. Их работа по улучшению условий жизни парней, находящихся сейчас на передовой, достойна восхищения. И это – не ожидая ничего взамен, отдавая свое время и силы общему делу. Ваш вклад не должен быть забыт.

Из города Сан-Хуан, регион Куйо, Аргентинская Республика, я шлю вам крепкие объятия и наилучшие пожелания. Если мне сопутствует удача, я надеюсь, что рано или поздно снова смогу посетить ваш прекрасный город.

Джулиан Мендоса»