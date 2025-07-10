Как будем отдыхать в 2026 году

Министерство труда и социальной защиты РФ представило календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале regulation.gov.ru.

- Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. 5 раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне, - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то такой выходной в соответствии с нормами Трудового кодекса автоматически переносится на следующий после праздничного рабочий день. Выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, переносятся правительством РФ на другие дни в году. Согласно проекту постановления выходной день с субботы, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 9 января, с воскресенья, 4 января, - на четверг, 31 декабря, сообщает официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ.

Таким образом, с учетом предлагаемого переноса нас ждут следующие дни отдыха:

- с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го;

- с 21 по 23 февраля;

- с 7 по 9 марта;

- с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

- с 12 по 14 июня;

- 4 ноября;

- 31 декабря 2026 года.

Напомним, согласно Трудовому кодексу РФ нерабочими праздничными днями являются:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы;

- 7 января - Рождество Христово;

- 23 февраля - День защитника Отечества;

- 8 марта - Международный женский день;

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;

- 9 мая - День Победы;

- 12 июня - День России;

- 4 ноября - День народного единства.

