Как будут работать службы города в новогодние каникулы?

В случае аварии

Заместитель главы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин сообщил, что во всех ресурсоснабжающих организациях подготовлено 56 бригад (в составе 250 работников), которые будут дежурить все праздники. В их распоряжении 100 единиц спецтехники. Также он сказал, что никаких плановых отключений до 15 января быть не должно. Но на всякий случай сообщил, куда можно обратиться в случае непредвиденных обстоятельств, например аварий: телефон единой диспетчерской службы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города 063 (со стационарного телефона), заявки от жителей многоквартирных домов в круглосуточном режиме принимаются в системе «Открытая Казань» на сайте open.kzn.ru и по телефону 236-41-23, также доступен чат-бот «Моя Казань».

Планируется, что вывоз мусора в течение новогодних каникул будет ежедневным. Посмотрим, как это получится на практике. Поскольку не все зависит от регоператора: мусоровозы могут элементарно не подъехать к мусорке из-за припаркованных машин. Во всяком случае УК «ПЖКХ» собирается дополнительно привлечь по три экипажа в первую и вторую смены - в цифрах это по 83 единицы спецтехники в день и 20 - за ночь. Но если мусор все же летает по двору, стоит позвонить в кол-центр регоператора - 260-02-40.

Новогодняя иллюминация уже начала работать почти по всему городу. Бывает, и самые обычные сети наружного освещения иногда дают сбои, тогда впору звонить в оперативно-диспетчерскую службу управления наружного освещения «Казэнерго» - 204-12-21.

Транспорт и спецтехника

Исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту исполкома Казани Марат Шарипов доложил, что весь пассажирский транспорт в праздники будет работать по графику выходного дня, то есть с 5.30 до 23.30, метрополитен - с 6.00 до 0.00. В новогоднюю ночь движение наземного пассажирского транспорта и метрополитена будет продлено до 2 часов ночи. Утренний выпуск подвижного состава на маршруты наземного пассажирского транспорта 1 января запланирован на 7.30. Особо Шарипов отметил работу общественного транспорта в день Рождества Христова: с 1.30 к остановке «Центральный стадион» будет обеспечена подача по троллейбусному маршруту №2 и автобусным маршрутам №6, 10а, 15, 23, 30. На транспортников тоже можно пожаловаться по телефону горячей линии комитета по транспорту 275-30-50.

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев со своей стороны добавил, что для содержания улично-дорожной сети в круглосуточном режиме будет организовано дежурство аварийных бригад городских предприятий. Докладчик добавил, в случае аномальных снегопадов парк уборочной техники может быть увеличен до 300 единиц.

Экзамен на прочность дорожным службам города устроила недавно капризная погода. И они довольно неплохо справились, предварительно с вечера 24 декабря перейдя на усиленный режим работы. Только за ночь на 25 декабря с улиц города вывезли почти 2,5 тысячи тонн снега. Для этого было задействовано 263 единицы техники. То есть 300 машин вполне должно хватить.

Также Куляжев сообщил, что с 23 декабря по 8 января изменен график работы общественных туалетов. В местах массового отдыха они будут открыты ежедневно с 10 до 22 часов. «А туалетные модули, находящиеся вблизи елочных городков, с 31 декабря по 1 января будут работать в продленном режиме до 2 часов ночи. В дополнение к стационарным общественным туалетам установят 16 биотуалетов», - рассказал он.

Поликлиники и травмпункты

Заместитель министра здравоохранения РТ - начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков поделился тем, что в новогодние каникулы стационары и роддома Казани будут работать круглосуточно, но станут принимать пациентов только по территориальному принципу. А вот травматологические пункты будут обслуживать всех желающих.

В поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц с 31 декабря по 8 января с 8 до 18 часов будут работать дежурные терапевтические и педиатрические бригады. 2, 4 и 6 января работу поликлиник организуют в усиленном режиме - прием будут вести терапевтические и педиатрические бригады, врачи-специалисты узкого профиля, будут открыты рентгенологический кабинет, лаборатория, травматологические отделения и кабинеты с дневным режимом работы, кабинеты неотложной медицинской помощи с приемом вызовов на дом от населения и переданных активных вызовов с ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани. Женские консультации будут работать по графику поликлиник. Стоматологические поликлиники (взрослые и детские) 31 декабря будут работать с 8 до 18 часов, с 1 по 8 января - с 9 до 16 часов. Неотложная стоматологическая помощь и взрослым, и детям будет организована с 18 часов 31 декабря до 9 часов утра 1 января, а в последующие дни - с 18.00 до 9.00 по адресу: ул. Чернышевского, 10/6. Телефон стоматологической неотложки 291-01-03.

Пиротехника - только на спецплощадках

Заместитель начальника Управления МВД России по столице РТ Никита Жирнов в ходе аппаратного совещания раскрыл, что в местах проведения мероприятий, в том числе в елочных городках, обследуют праздничные площадки, установят досмотровые павильоны, а жителей будут информировать о действиях при возникновении ЧС.

Запускать салют и пользоваться иными пиротехническими изделиями можно только на специальных площадках. В республике, отметил Трущин, создано 1047 таких площадок. Причем детям запускать салют одним настоятельно не рекомендуется. Только в январе текущего года различными пиротехническими изделиями было травмировано пять человек, в том числе ребенок.