Как формируются тарифы на тепло в Татарстане: объяснение эксперта

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Республика
8 января 2025  15:37

Госкомитет Республики Татарстан по тарифам устанавливает индивидуальные тарифы на тепловую энергию для каждой регулируемой организации в регионе. Эти тарифы зависят от специфики технологических процессов, связанных с предоставлением услуги теплоснабжения, а также от необходимых затрат на ее оказание. Об этом рассказал заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов в интервью «Татар-информу».

«Тарифы рассчитываются таким образом, чтобы покрыть расходы организаций, предоставляющих услуги теплоснабжения. Именно поэтому стоимость тепла в разных городах и районах республики может отличаться. Тарифы для теплоснабжающих компаний или хозяйствующих субъектов не могут быть одинаковыми, так как они формируются на основе конкретных технико-экономических показателей», — пояснил Павлов.

При расчете тарифов учитываются затраты на производство тепловой энергии, ее передачу по тепловым сетям, а также расходы на сбыт. В структуре тарифа выделяются несколько ключевых статей затрат:  

Расходы на топливо (до 60% от необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии);  

Энергоресурсы (около 13% от НВВ);  

Ремонт основных средств (10% от НВВ);  

Оплата труда (8% от НВВ);  

Амортизационные отчисления (5% от НВВ).  

Таким образом, тарифы на тепло в Татарстане формируются с учетом всех факторов, влияющих на стоимость услуги, что обеспечивает справедливую цену для потребителей и покрытие расходов для поставщиков.

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