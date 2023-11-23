Как Казань похорошела от нацпроектов

Новые школы, детсады, участки дорог, медцентры, очистные сооружения и многое другое: город практически вышел на новый уровень развития.

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на аппаратном совещании 20 ноября в своем докладе подробно осветил глобальную тему: как национальные проекты, реализуемые в стране, изменили наш город.

Согласно озвученным им данным, с 2019 по 2022 год столица Татарстана на реализацию нацпроектов получила из федерального бюджета около 31 млрд рублей. И еще 16 млрд рублей - из бюджета республики. Всего в России существует 13 нацпроектов. Казань так или иначе участвует в 11 из них.

За эти четыре года сильно изменилась городская инфраструктура: всего построено 27 детских садов на 5964 места. Также были открыты 7 школ на 9122 места и один дополнительный корпус среднего учебного заведения на 300 мест. Был завершен капремонт детской музыкальной школы №2 по улице Баруди и детской музыкальной школы №10 в поселке Юдино.

Другой нацпроект затронул инфраструктуру для занятий спортом. Так, за четыре года были оснащены 9 площадок для сдачи норм ГТО, приобретено хоккейное оборудование для спортивной школы «Динамо», построено футбольное поле физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на улице Зорге, заменены легкоатлетические беговые дорожки на стадионе «Тасма», построен и оснащен оборудованием физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Химиков. Дополнительно необходимое спортивное оборудование, инвентарь и экипировку получили еще 10 спортивных школ.

Автотранспортный парк города пополнился 113 новыми автобусами марки «НефАЗ» на газомоторном топливе.

Новое медоборудование получили Республиканский клинический онкологический диспансер, два первичных сосудистых центра на базе МКДЦ и городской больницы №7, Центр амбулаторной онкологической помощи в поликлинике №21 и еще 12 детских поликлиник. За эти годы был построен Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек. Сюда на лечение приезжают маленькие пациенты со всего ПФО. Для пожилых открыли 12 гериатрических кабинетов в разных поликлиниках города.

Всего за четыре года было благоустроено 17 общественных пространств на общую сумму 6 млрд рублей.

Отремонтированы 98 изношенных участков дорог протяженностью свыше 120 км. В то же время уделялось большое внимание и строительству новых дорог в городе и на его окраинах. Так, был завершен участок Большого Казанского кольца - от улицы Булатова до улицы Технической, участок дублера Горьковского шоссе протяженностью 4,7 км. Плюс было реконструировано (так бюрократическим языком называют приведение раздолбанной как после бомбежки дороги в более-менее нормативное состояние) около двух километров дороги на улице Меховщиков.

Кроме того, велось строительство трех участков новых дорог: участок дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор», участок БКК от улицы Магистральной до улицы Девятаева, участок Вознесенского тракта от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» в Советском районе. Но все эти проекты пока не завершены. И точные сроки их завершения не озвучены.

Реализация нацпроекта «Демография» ведется в рамках четырех региональных проектов: «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт - норма жизни».

Для участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» заявки подали 94 казанских предприятия. Из них 60 уже активно участвуют.

По проекту «Жилье» завершено строительство проезда вдоль улицы Бухарской, а также строительство дорог и внутриквартальных проездов на территории жилых комплексов, ограниченных улицами Фатыха Амирхана и Сибгата Хакима.

Для улучшения экологического состояния в городе проведены реконструкция биологических очистных сооружений Казани и рекультивация иловых полей.

Если говорить конкретно про текущий год, то, по словам Шакирова, на реализацию всех нацпроектов выделено 17,8 млрд рублей. Из них примерно 9 млрд рублей - средства федерального бюджета, чуть меньше выделил республиканский бюджет. Больше всего денег ушло на такие нацпроекты, как «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Экология», «Здравоохранение». На «Образование» направлено 8,5 млрд рублей, на «Безопасные качественные дороги» - 3,3 млрд, на «Экологию» - 2,58 млрд, на «Здравоохранение» - 1,8 млрд рублей.

Спикер привел пример: по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в этом году в программу вошел 51 аварийный дом, получивший такой статус до 1 января 2017 года. Во всех переселенных домах проживало 1448 человек. На сегодня остаются нерасселенными три семьи - им выплатят выкупную стоимость жилья.

В рамках проекта «Содействие занятости женщин» в этом году строятся два детских сада. В настоящее время дошкольное учреждение на 220 мест в 59-м квартале Ново-Савиновского района построено. Рядом возводится еще один детсад также на 220 мест. На сегодня работы выполнены на 88%.