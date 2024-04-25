Как казанцам пожарить шашлыки в майские праздники и не нарваться на штраф

Майские праздники для большинства россиян ассоциируются с шашлыками. Однако следует учитывать, что в Татарстане с 22 апреля по 12 мая введен особый противопожарный режим.

Большинство татарстанцев не смогут в майские праздники пожарить шашлыки на своих приусадебных участках.

- Введен полный запрет на сжигание сухой травы и мусора на всей территории республики, а также на приготовление пищи на открытом огне в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах, подверженных угрозе лесных пожаров, - прокомментировал главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

К таковым отнесли 120 поселков и деревень, 75 садовых товариществ, а также города, включая Казань. С подробным списком можно ознакомиться в постановлении Кабмина РТ, перейдя по ссылке.

В остальное время готовить пищу на открытом огне разрешается только вдали от деревьев и построек при соблюдении правил пожарной безопасности.

В целях профилактики в Татарстане будут проводиться круглосуточные рейды. Была сформирована 791 профилактическая группа для патрулирования городов, сел, СНТ, а также мест массового отдыха татарстанцев в лесных зонах.

Где можно пожарить шашлык

Впрочем, решение есть. В Казани существует несколько площадок для барбекю, на которых воспользоваться мангалом можно вполне легально.

Вот список мест, оборудованных зонами для барбекю:

- набережная озера Кабан;

- сад «Эрмитаж»;

- Ленинский сад;

- Лядской сад;

- сквер им. Н.Ершова;

- парк "Черное озеро";

- пляж "Локомотив".

Следует учесть, что удовольствие это небесплатное, для использования зоны барбекю придется внести почасовую оплату. Важно понимать, что мест, где можно пожарить шашлыки, в Казани немного, а спрос явно превышает предложение. Потому забронировать площадку лучше заранее.

Большинство площадок работают с 10.00 до 22.00. Принести с собой нужно не только продукты, но и уголь, розжиг и прочий инвентарь, так как в стоимость аренды входит только мангал.