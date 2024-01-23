Как казанцы пережили снежный удар стихии

Из-за сильного порывистого ветра, который мог сорвать что-то с крыш или фасадов, школьникам разрешили в пятницу на уроки не приходить. Не учились они и в понедельник, но не из-за погоды, а потому что в школы не смогли подвезти продукты.

Как и предвещали синоптики, снегопад начался вечером в пятницу, 19 января. Некоторые казанцы в субботу утром не смогли выйти из своих подъездов без посторонней помощи - двери оказались завалены снегом даже в элитных микрорайонах. А ведь где-то и до снегопада дворников не видели.

Транспорт ходил с большими перебоями, путь на учебу и работу увеличился по времени в разы.

Рано утром вдоль улиц и через дворы пролегли первые узкие тропы. «Соседи, можете идти на работу - я вам протоптала», - сопроводила свое фото в соцсетях одна из жительниц Казани. Вскоре появились маленькие «островки вежливости» - это горожане, чтобы разойтись на узкой тропинке, шагали в сугроб.

Казанцы выходили на расчистку дворов, вооружившись лопатами. Вот уж не зря говорят, что общая беда сплачивает. Но так повезло не всем. Сложнее всего положение оказалось у жителей частных домов казанских поселков. Мощной уборочной техники на расчистку дорог не хватало. А вручную дорогу до трассы не расчистить. Была, правда, оперативно открыта горячая линия «Доброй Казани», чтобы добровольцы помогли вызволить из снежного плена одиноко проживающих жителей частного сектора.

В ход пошли даже вчерашние пирожки

Если в первые пару снежных дней в начале недели в магазинах еще можно было купить хлеб и молоко, то к утру субботы полки начали заметно пустеть, особенно в небольших магазинах. А ведь именно они выручали казанцев в снегопад - до гипермаркета в метель бабушке с тростью не дойти.

Нашлись и любители провоцировать панику. По мессенджерам стали распространяться фейковые сообщения: «Сейчас режим КЧС ввели. Пусть лучше запасы будут. Не будет электричества. Вода перестанет идти». На фейк оперативно ответила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, сообщив, что КЧС расшифровывается как «комиссия по чрезвычайным ситуациям». «Есть режим ЧС, но сегодня ни о том, ни о другом речи не идет», - сообщили в пресс-службе.

Однако народ буквально сметал все с прилавков. Особенно пользовались спросом питьевая вода в баллонах, хлеб и мучные изделия, молочная продукция. Скупали все что находили, даже вчерашние пирожки, которые в обычные дни остались бы без внимания.

Но самым ходовым товаром стала лопата! Водители просили ее в ближайших магазинах напрокат, занимали друг за другом очереди. В хозяйственных магазинах, если и можно было случайно приобрести ее в первый день снегопада, то в самый разгар все лопаты раскупили.

Сотрудники Госавтоинспекции и МЧС отогревали водителей

На территории республики сразу ввели ограничение движения для всех типов транспортных средств на федеральных дорогах М-7 «Волга» и М-12 «Восток», для грузовых транспортных средств и автобусов - на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения.

И как обычно в таких ситуациях, водителей отогревали в своих автомобилях сотрудники Госавтоинспекции. Они подвозили продовольственные пайки, топливо.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на трассах работали стационарные и мобильные пункты питания и обогрева в местах скопления ожидающего открытия дорог транспорта. Водители и пассажиры могли поесть, отогреться и зарядить мобильные телефоны. На тех участках дорог, где вводилось ограничение движения для транспорта, подрядные организации расчищали площадки для стоянок. Применялись автомобиль повышенной проходимости для буксировки и снегоход, чтобы вызволить автомобили татарстанцев из снежного плена.

Крещенское купание прошло без происшествий

В этом году в Татарстане было оборудовано более 90 мест для крещенского купания. За ночь и утро 19 января более двух с половиной тысяч татарстанцев не побоялись в такую погоду окунуться в ледяную воду. Обошлось без происшествий. Сотрудники МЧС дежурили у купелей до позднего вечера 21 января.

Кому купание в метель, а кому и рыбалка. Да, далеко не все любители подледного лова смогли усидеть дома в непогоду. Так, 20 января 65-летний мужчина отправился за рыбкой на реку Волгу вблизи города Болгара. Из-за сильного снегопада обратно вернуться мужчина самостоятельно не смог: плохая видимость дезориентировала рыбака.

Пожарные ПСЧ №132 и инспекторы ГИМС МЧС России спустя три часа поисков нашли заплутавшего в 4,5 км от берега. Его доставили на снегоходе на берег. Медпомощь рыбаку не потребовалась.

Кроме того, жертвами снегопада стали сразу семь детей в гостиничном комплексе под Казанью. Взрослые сняли два соседних домика. Дети от двух до восьми лет отправились играть на свежий воздух. Вдруг со склона сошла лавина и накрыла детей. Родители смогли откопать их, самого младшего увезли на скорой с травмой ноги. Информацию проверяет прокуратура.