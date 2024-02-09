Как молодому актеру покорить столицу?

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1 февраля в Казани состоялся показ первой серии нового оте­чественного остросюжетного сериала «Прелесть». Это событие стало поводом для корреспондента поговорить с одним из начинающих актеров, занятых в сериале, - Равилем Батыровым, уроженцем Казани.

Для начала познакомимся с нашим героем. Равилю 26 лет. Окончив Казанское театральное училище в 2017 году, он поехал искать счастья в столицу. И добился там на актерском поприще определенных успехов. Сейчас он студент четвертого курса ГИТИСа. До этого закончил Академию кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова. Равиль успел сняться в двух полнометражных фильмах - «1941 год. Крылья над Берлином» и «Шепот», а также был замечен в паре сериалов. Нельзя сказать, что его роли первого плана. Сейчас Батыров занят у самого Андрона Кончаловского, который снимает масштабный сериал «Хроники русской революции». Правда, и здесь у Равиля эпизодическая роль. Но надо с чего-то начинать!

Поэтому больше всего журналиста интересовало, как молодому дарованию можно устроить свою актерскую карьеру. Особенно если он из провинции.

Батыров сразу же заметил, что готового рецепта у него нет. Единственное, что обязательно должно присутствовать в желающем покорить Москву, - это упертость.

Актер честно признался, что в первый год переезда в столицу попросту не поступил в театральный вуз. Он надеялся пройти отбор со старой, готовой еще с училища программой. Но «не фортануло». Поэтому парень всем, кто собирается поступать в московские (или питерские) театральные вузы, рекомендует заранее тщательно продумывать, что показывать комиссии. Особенно это касается девушек. Если парней поступает относительно немного, то у женского пола конкурс в театральные вузы просто огромный. Только желания и способностей мало, нужны еще продуманный план и определенный багаж знаний и навыков. Материал должен быть разноплановый и разножанровый.

Однако Равиль - все-таки парень. И его взяли в киноакадемию Никиты Михалкова, где он посещал сразу две мастерские. Возможно, это просто везение. Приехала оттуда комиссия в Казанский институт культуры. Равиль к тому времени уже вернулся из столицы. Отдал трудовую книжку в Казанский ТЮЗ, то есть был трудоустроен. И тут бывшая его преподавательница из училища сказала ему: «Сходи, попробуй свои силы». И Равиль сходил. И как-то забыл потом об этом. А в августе вдруг ему приходит письмо: «Вы приняты, приезжайте».

В Москве первый год Батырову было тяжеловато. Место в общежитие нашлось, какую-никакую стипендию получал. Денег хоть и не хватало, но жить можно было. В общем, уже на второй год он обвыкся. И сразу повзрослел.

А потом уже, когда Равиль все-таки поступил в ГИТИС, у него появился и опыт съемок. Для этого надо быть очень общительным, признается парень. Иметь контакты сразу с несколькими агентами. И ничего не бояться. Можно писать всем, с кем хотя бы шапочно знаком.

Впрочем, первые пробы у него были, мягко говоря, сложными. Наверное, как и у большинства начинающих актеров. «Я пришел, это был невероятный кошмар, стыд, потому что ты стоишь и даже не знаешь, что на камеру рассказать о себе. Я помню, вообще ничего не мог сказать нормально, не мог сформулировать даже простую мысль. У меня такой бардак был в голове», - вспоминает Равиль. Но потом это прошло. Кастинг и пробы - отдельный вид спорта, говорит начинающий актер. Надо просто больше тренироваться, изучать все на своем опыте методом проб и ошибок. И не отказываться от работы.

Равиль сейчас чувствует себя уверенно. И мечтает о роли Андрея Болконского, поскольку обожает советский кинематограф и русскую классическую литературу.