Озарение Тахира Ташева: как обычный сварщик превратился в художника-сновидца

Тахир Ташев – художник-самоучка родом из Таджикистана. Когда-то гражданская война и массовые беспорядки, царящие там, вынудили его покинуть родные края и переехать в Россию. С 2004 года Тахир работает сварщиком в одном из ЖЭК города Казани.

В мае 2017 года Тахир получил производственную травму правой руки. Перенесенная операция не вернула утраченную работоспособность. Это событие выбило Тахира из колеи и погрузило в затяжную депрессию.

К творчеству Тахира подтолкнули не только сестры и давний знакомый — художник Виктор Тимофеев, но и сновидения. Тахир вспоминает, что по началу его работы были наивны, писались акрилом в жанре анималистики.

Свои первые картины, которые потом разошлись по частным коллекциям, художник написал в марте 2018 года при помощи обычного медицинского шприца. При этом Тахир даже не подозревал о том, что самостоятельно освоил технику филумизма.

Фото: © Наргис Файзуллаева

Благодаря живописи Тахиру удалось побороть депрессию и даже частично восстановить травмированную руку. Художник признается, что творчество также помогло ему переосмыслить свое отношению к людям и жизни в целом.

«Если раньше я был очень резок, на грубость отвечал грубостью, то сейчас понимаю, что так нельзя. Ведь энергетический мир каждого человека более хрупок, чем физический, и его не нельзя трескать», – говорит он.

На выставке представлено порядка 30 картин, и это лишь часть работ из коллекции Тахира. При этом он не считает себя художником и не знает, в каком жанре пишет свои произведения.

Фото: © Наргис Файзуллаева

«В последние годы я перешел именно на масло. Я его разбавляю и обогащаю. Любая краска передает мой душевный настрой. Я до сих пор не могу делать точные, целенаправленные мазки. Я завидую академическому художнику. У него была школа. У меня просто катастрофически не хватит времени. Я движусь к шестому десятку», – рассказывает художник.

Все картины написаны при помощи художественной кисти, рук, ножей, отверток и стамесок. Мастихины художник кует на работе – под особенности своей руки. Тахиру приходится использовать недорогие масляные краски, поскольку, признается он, зарплата не позволяет большего.

Однако художника выручает его находчивость и изобретательность. Ведь не каждый сможет из губной помады, лаков для ногтей и строительной краски создать художественное произведение.

Фото: © Наргис Файзуллаева

«Во снах ко мне приходят образы. На человеческом языке — это невозможно объяснить. Поэтому часто названия картин подписаны обобщенно. Это соответствует сути. Я показываю малую часть мироздания. Это не мое, я лишь передаю. А тот мир, который я выкладываю на полотне, каждый понимает по-своем», – рассказывает Тахир Ташев.

В своих картинах художник демонстрирует мир в больших величинах и осуждает алчность и жадность. Например, в картине «Наблюдатель» художник говорит о том, что материальная зависимость не позволяет раскрыть путь к духовному просветлению.

Фото: © Наргис Файзуллаева

«Достигая пика своего развития, мы непременно скатывается назад, потому что выбираем желтое золото, вместо солнечного света мудрости. И это, к сожалению, беда всего человечества», – утверждает Ташев.

Примечательно, что художник позволяет дотрагиваться до своих картин, тогда как в мире академического искусства такого не разраешается делать. Тахир считает, что творчество исцеляет и дает ответы на многие вопросы.

Выставка продлится до 19 января, и каждый желающий в буквальном смысле имеет возможность прикоснуться к прекрасному. Вход бесплатный, а пройдя по этой ссылке вы найдете расписание автобусов.