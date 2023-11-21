Как оформить земельный участок, на котором расположен дом?

При оформлении недвижимости нередко возникает вопрос: если право собственности на дом зарегистрировано по договору купли-продажи, то как оформить земельный участок, на котором расположен этот дом? Отвечают эксперты Росреестра Татарстана.

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Полезное
21 ноября 2023  10:40

 Фото: Фарит Муратов

Лица, владеющие на праве собственности зданием, строением или сооружением, приобретенным в порядке наследования или по иным основаниям (в частности, по договору купли-продажи, дарения), могут в упрощенном порядке оформить право собственности на земельный участок, предоставленный до введения в действие Земельного кодекса РФ, то есть до 30 октября 2001 года. 

При этом вместо документа, устанавливающего или удостоверяющего право такого гражданина на этот земельный участок, в качестве основания для государственной регистрации права собственности может быть представлен один из документов, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина - любого прежнего собственника здания (строения) или сооружения на этот земельный участок! Таким документом может быть, к примеру, государственный акт, свидетельство о праве на землю, выписка из похозяйственной книги.

Таким образом, благодаря упрощенному порядку гражданину не нужно получать правоустанавливающий документ на земельный участок на свое имя, он может представить документ, выданный на любого прежнего собственника дома.
Если документы о предоставлении земельного участка отсутствуют, необходимо обратиться в архив органа местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Если выяснится, что земельный участок никогда никому не предоставлялся, то воспользоваться упрощенным порядком будет невозможно. В таком случае, согласно Земельному кодексу РФ, предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занимаются органы местного самоуправления. За предоставлением земельного участка, следовательно, необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. 

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