Как оркестр La Primavera «похулиганил» вместе с «Волгой-Волгой» и что из этого получилось

В ГБКЗ им Сайдашева состоялось «хулиганство» невиданного размаха – ВИА «Волга-Волга» выступили на одной сцене с оркестром La Primavera в концерте «На одной волне».

«Музыка нас связала»

Как на нее одновременно «подсели» классические музыканты и знаменитые волжские «хулигане» – только с первого взгляда кажется загадкой. На самом деле, коллектив Рустема Абязова в каждом сезоне представляет необычные трактовки известных произведений мировых мастеров – например, «Турецкий марш» Моцарта по-татарски, либо оригинальные дуэты и гостей – этно-группу из Тувы «Хуур-Хуур Ту», телегрека-путешественника, который еще и поет, – Димитриса Георгиадиса.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

Со своей стороны, в этом году «Волга-Волга» отмечает свое 25-летие, музыканты «доросли» до академического концертного зала и вместе с оркестром представили большую программу в двух отделениях вместе с классиками академического жанра.

Нужно отметить, что зал БКЗ в вечер концерта был заполнен на все разрешенные 70 процентов, причем, публика подобралась диаметрально противоположная. Это было ярко видно еще до начала выступления артистов, в буфете: шумные компании 40-летних взрывами шипучего напитка потеснили убеленных сединами любителей классики с их скромными чашечками кофе.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

Правда, уже в зале два таких разных стиля, объединенные в общее творчество, примирило тех и других – зрители включали фонарики на телефонах, раскачиваясь в такт музыке и подпевая, а в завершении концерта устроили овации стоя.

«С оркестром – как на крыльях»

Сотрудничество коллективов началось три года назад, когда «Волгу-Волгу» пригласили на «Абязов-фест». Он тогда был посвящен взаимопроникновению классики и рока. Выступление было настолько удачным, записи с концерта в интернете набрали огромное количество просмотров. Поэтому в прошлом году, когда ВИА начало подготовку к празднованию юбилея, опыт решено было повторить.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

Репетиций потребовалось совсем немного – буквально пару дней коллективы сыгрывались. Как отметил Лидер ВИА Антон Салакаев, «после первой репетиции словно крылья за спиной появились, а уже на сцене концертного зала мы будто полетели. Конечно, молодому коллективу или оркестру этих двух репетиций не хватило бы, нам – вполне под силу». Конечно, больше времени ушло на аранжировки «волжских» песен для камерного оркестра. За это взялся новый для коллектива, но широко уже известный в Татарстане, Ильяс Камал.

– Если бы не было первого концерта три года назад, такого удачного, то и второй не состоялся. В контексте празднования своего 25-летия мы предложили маэстро и оркестру формат совместного выступления и предложение было принято. Такие формы сотрудничества всегда положительно отражаются на любом коллективе: всегда тем, кто больше хулиганит в творчестве, хочется показаться серьезными, а у серьезных музыкантов иногда возникает желание пошутить. Мы такую возможность им даем в обмен на то, чтобы почувствовать себя солидными исполнителями, – рассказал лидер группы «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

Два диска за год

Как справедливо отметил руководитель La Primavera Рустем Абязов, в выигрыше от такого сотрудничества оказывается и публика – зритель слышит совсем другую музыку. Это уже не «Волга-Волга» или оркестр, а совершенно новые произведения.

Действительно, с первой же композиции зал был потрясен и чуть не пустился в пляс – коллективы исполнили «Татарскую плясовую», за которой последовала и «Балканская плясовая». Однако на лирический лад настроили и премьеры. Впервые прозвучали песни «Весенняя» и «Журавлики». Последнюю, кстати, группа «Волга-Волга» уже записала с Евгением Маргулисом для своего нового, юбилейного альбома.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

– Мы планируем в этом году выпустить сразу два диска. Первый – это лайф из композиций концерта «На одной волне». Мы учли опыт записи прошлого совместного концерта, теперь каждый инструмент будет записываться отдельно, потом мы сведем все – то есть работа будет проведена большая. Возможно, что это будет даже и диск на виниле. Второй будет записываться частями, синглами – это новые, авторские песни группы, исполненные с разными российскими музыкантами.

Пока записали первую – «Журавлики», затем есть договоренность с группой «Серьга», другими исполнителями. Потом все эти блоки соберем в альбом. Сейчас дорабатываем дуэт с Маргулисом и, думаю, в феврале его можно будет найти в интернете, а к концу этого года так соберется и полновесный диск, – поделился Антон Салакаев.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

11 экваторов на «Голубом вагоне»

Еще одна премьерная композиция «Голубой вагон» хоть и отсылает к знаменитой песне Владимира Шаинского, однако она совсем о другом. Ее музыканты посвятили своему гастрольному автобусу – он как раз голубого цвета. «Вся жизнь музыканта, как известно, проходит на колесах. За пять лет мы проехали на своем «голубом вагоне» 11 экваторов», – поделились «волжане».

В свою очередь Рустем Абязов напомнил, что оркестр La Primavera всегда открыт для экспериментов:

– На голове мы, конечно, ходить не будем. Только петь и играть – зритель увидит то, к чему, собственно, привык. Нужно отметить, что дорогого стоит – быть нужным человечеству четверть века. Песни «Волга-Волга» прозвучат в новом обрамлении, – резюмировал Рустем Абязов.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera



