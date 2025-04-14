Как получить пенсию в два раза выше средней

Специалисты с зарплатой от 200 тысяч рублей и жители регионов с высокими доходами смогут рассчитывать на пенсию вдвое больше обычной. Об этом рассказала агентству «Прайм» рассказала эксперт РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Размер пенсии зависит от накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые формируются за счет страховых взносов и стажа. Максимально за год можно получить 10 баллов.