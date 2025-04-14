Как получить пенсию в два раза выше средней

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14 апреля 2025  14:15

Специалисты с зарплатой от 200 тысяч рублей и жители регионов с высокими доходами смогут рассчитывать на пенсию вдвое больше обычной. Об этом рассказала агентству «Прайм» рассказала эксперт РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Размер пенсии зависит от накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые формируются за счет страховых взносов и стажа. Максимально за год можно получить 10 баллов.

«За 20 лет можно накопить 200 баллов, за 25 — 250, за 30 — 300. При средней пенсии в 23 175 рублей, для удвоенной выплаты потребуется вдвое больше ИПК», — пояснила Мирзабалаева.

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Как получить пенсию в два раза выше средней