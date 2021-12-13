Как поверить в чудо и не опускать руки: вдохновляющие истории мировых брендов 

Чтобы основать собственное дело, недостаточно идеи и бизнес-плана — не менее значима решимость сделать первый шаг. Многих новичков вдохновит история брендов, снискавших мировую славу. Отдельным предпринимателям удалось сразу занять свою нишу, другим же предстояло пройти долгий путь к цели. Если пример первых сохраняет веру в чудо, то вторые показывают, как не опускать руки, даже если кажется, что весь мир против тебя.





С чего начиналась история Toshiba



Название этого международного концерна сегодня известно всем без исключения. Однако поклонники производителя с японскими корнями не догадываются, насколько долгая история его существования, и кто стоял у его истоков.



Основателем будущего гиганта, работающего в сфере электроники стал «японский Эдисон» — так называли местного гения Танаку Хисашиге. С самого юного возраста он показал талант к изобретательству и ремеслам. Уже в 14 лет парень создал станок для вышивки узоров по ткани, что для начала 19 века было невероятным чудом.



Позже Танака разработал куклу, которую в действие приводили спрятанные внутри пружины. Он настолько увлекся игрушками, что открыл импровизированный кукольный театр, устраивая представления по стране. Это не одобрил отец молодого человека, ведь сын не оправдал его ожиданий. К 30-ти годам изобретатель остепенился и начал выпускать в мир новые творения, более нужные и актуальные:



• пневматический пожарный насос;

• часы, не требующие завода;

• паровоз;

• военный корабль;

• печи для производства оружия;

• ружья и многое другое.



Предшественником современной Toshiba Corporation считается предприятие Tanaka Seisakusho, которое инженер-изобретатель открыл на 76 году жизни. Оно было создано в ответ на запрос правительства Японии, которое нуждалось в производстве телеграфного оборудования, чем и занялся Танака.



Приемный сын, который получил компанию в наследство, сумел укрепить ее позиции, расширяя сферы деятельности. До каких масштабов сегодня вырос бренд известно практически каждому в мире.





Сквозь тернии к мировой славе: путь гениального Yves Saint Laurent





История жизни талантливого кутюрье пестрит еще большим числом препятствий. Начиная с рождения в семье страховых агентов, которые видели таким же размеренным и спокойным будущее собственного сына. Вместо этого мальчик в 3 года заявил собственной тетушке, что ее обувь диссонирует с образом, введя в ступор родственников.



Однако семья поддержала порывы Ива к рисованию и созданию костюмов. Казалось, что жизнь улыбнулась гению, сведя его с Кристианом Диором. Тот пригласил молодого человека к себе ассистентом, хотя он не знал азов кройки и шитья. Когда Диор умер, именно Сен-Лоран возглавил модный дом Dior. Но главное испытание было впереди — призыв в армию и последующее увольнение. Модный дом разорвал договор в одностороннем порядке, что для дизайнера стало ударом.



Позже, поправив здоровье, Ив добился через суд справедливости — модный дом Dior выплатил компенсацию. На полученные деньги Сен-Лоран открыл свое дело. Так появился модный дом Yves Saint Laurent, быстро взлетевший на Олимп моды, поскольку дизайнер остро чувствовал новые тенденции, магнетизируя придирчивую публику.

