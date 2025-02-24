Как правильно есть блины на Масленицу: советы диетолога

Согласно рекомендациям диетолога-нутрициолога Софии Ковановой, в день стоит ограничить потребление блинов до одного или двух штук без начинки. Если вы выбираете блин с начинкой, достаточно одного.

«Блины готовят из муки, молока, яиц и масла. Сочетание муки и масла может провоцировать аппетит и не обеспечивать чувство насыщения. Калорийность одного блина составляет около 100 ккал. Поэтому рекомендуется есть 1-2 блина без начинки, а с начинкой — не более одного», — пояснила Кованова изданию aif.ru.

Масленица, которая пройдет с 24 февраля по 2 марта, традиционно сопровождается употреблением молочных продуктов, сыров, кефира и, конечно же, блинов. В это время мясные продукты уже не рекомендуются.

Советы по употреблению блинов:

• Ограничьте количество блинов до 1-2 без начинки.

• Один блин с начинкой — это оптимальная порция.

• Обратите внимание на калорийность: один блин содержит около 100 ккал.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете насладиться праздником без лишних калорий!