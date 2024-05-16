В Казани прошел Международный турнир молодых поваров

Особенностью этого турнира стало то, что его день с 10:00 - 16:00 будет сопровождать фуд-холл. Здесь каждый желающий сможет приобрести авторскую кухню разных народов. На фуд-холле представлены азербайджанская, казахская, кыргызская, малайская, марокканская, узбекская и, конечно, татарская кухни. Их готовят восемь казанских ресторанов, но под руководством зарубежных шефов.

Заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров прокомментировал для «КВ» важность этого турнира. По его мнению, самый важным является то, что все продукты для блюд, изготавливаемых на турнире и на продажу, включая мясные, картофель и овощи, произведены у нас, в Татарстане. Участие шеф-поваров из 11 стран, средний возраст которых – около 27 лет, способствует распространению татарской культуры в мире. Вполне возможно, что в дальнейшем местные рестораны будут интегрировать представленные на конкурсе блюда в свою меню. И татарстанские фермеры получат дополнительный рынок сбыта. Но об этом пока рано говорить, формирование предложения ассортимента будет зависеть от спроса, добавил министр.

Шеф одного из казанских ресторанов Венера Зайнулина, помогающая участнику из Азербайджана, поделилась с корреспондентом рецептом долмы. Ингредиенты: баранина или говядина (или лучше – телятина), любители того и другого могут смешать в пропорции 50 на 50. В получившийся фарш добавить рис и много зелени. В Азербайджане используют- мяту, кинзу, укроп и листья винограда (предварительно замоченные). Далее заворачивают фарш в виноградные листья трубочками и отваривают примерно полчаса. Подают азербайджанскую долму обязательно со сметаной, соусом, укропом, чесночным соусом. Отличие азербайджанской долмы от армянской в форма: азербайджанская – круглая, а армянская продолговатая. Есть отличия и в рецептуре – в количестве риса и зелени, а также в присутствии укропа, мяты, кинзы.