Как предотвратить отравление угарным газом

В исполкоме Казани решили напомнить жителям о необходимости правильной эксплуатации газового оборудования, чтобы исключить риск отравления угарным газом.

Заместитель руководителя исполкома города по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин привел печальную статистику: с начала отопительного сезона и до конца года в городе зафиксировано уже 13 случаев отравления угарным газом. Пострадали 27 человек, из них 10 детей. К счастью, смертельных случаев не было. Хотя кому-то потребовалась госпитализация.

Гиниятуллин привел такой факт: достаточно, как правило, 20 минут активно вдыхать угарный газ, чтобы наступил летальный исход.

Вовремя определить смертельную угрозу крайне проблематично, ведь угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Газ опускается вниз, поэтому в первую очередь от него страдают домашние животные и маленькие дети. «По поведению домашних питомцев - кошек, собак, канареек - можно определить, что в комнате начал появляться угарный газ. Они начинают хаотически метаться по помещению. Это может быть неспровоцированный бег по кругу», - обратил внимание на способ выявления опасности Искандер Гиниятуллин. Но лучше, конечно, иметь в доме газоанализатор. При появлении угарного газа этот прибор начинает буквально вопить на весь дом. Но и этот способ не слишком надежен, так как люди зачастую очень быстро теряют сознание и уже не услышат сигнал.

Еще один метод выявления утечек связан с тем, что газ на плите должен гореть голубым цветом. Если же в пламени горелки появляются оранжевые и красные язычки вместо ровного голубого цвета, это верный признак того, что газ сгорает не полностью. В таком случае стоит побыстрее выключить газовые приборы. Кстати, в зоне особого риска - советские колонки в хрущевках. В таких случаях следует вызвать мастера газовой службы. Кстати, Гиниятуллин заявил, что мастер газовой службы, производящий техобслуживание оборудования, обязан не только его проверить, но и при необходимости прочистить.

Чтобы не допустить отравления угарным газом, как сказал Гиниятуллин, есть простой и надежный способ: любое помещение, где используются газовые приборы, во время их работы надо проветривать по три раза в час. Даже зимой. И не надо бояться наших суровых морозов - отравление угарным газом намного опаснее. Тем более, добавил Гиниятуллин, полностью или нараспашку окно открывать совсем не обязательно. Вполне достаточно нескольких минут микропроветривания. Но если вы пользуетесь колонкой и плитой одновременно и продолжительное время, то лучше на всякий случай приоткрыть окошко хотя бы минут на 10.

Если все-таки вас постигла беда, то надо прежде всего выключить все газовые приборы, открыть окна по максимуму и постараться как можно быстрее покинуть помещение. Потерявших сознание необходимо немедленно вынести на свежий воздух. И потом безотлагательно позвонить в скорую - 103 с мобильного телефона, и в аварийную газовую службу - 104.