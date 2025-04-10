Как школьникам выбрать будущую профессию: советы от экспертов

При выборе профессии старшеклассникам стоит ориентироваться на свои интересы и способности, пробовать себя в разных сферах, проходить курсы и стажировки. Такой совет дали специалисты Центра занятости населения Казани.

«Важно изучать рынок труда, общаться с представителями разных профессий. Для профориентации можно пройти тестирование на портале «Работа России» — самостоятельно или с помощью консультантов», — пояснили в ЦЗН.

Эксперты также рекомендуют школьникам участвовать в программах временного трудоустройства, например, во время летних каникул. Это поможет получить первый профессиональный опыт и лучше понять свои предпочтения.

По материалам «Татар-информ».