Как татарстанцы будут отдыхать на Первомай

1 Мая - Праздник Весны и Труда, согласно ТК РФ является выходным. В этом году татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд, однако перед этим придется отработать на день больше обычного.

Согласно постановлению правительства РФ выходные дни со 2 ноября и 27 апреля были перенесены. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Таким образом, на этой неделе в Татарстане насчитывается не пять, а шесть рабочих дней. После этого жителей республики ожидает сразу четыре выходных дня - с 28 апреля по 1 мая. Таким образом, следующим рабочим днем станет 2 мая.