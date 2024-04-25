Как татарстанцы будут отдыхать на Первомай

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Республика
25 апреля 2024  17:52
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

1 Мая - Праздник Весны и Труда, согласно ТК РФ является выходным. В этом году татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд, однако перед этим придется отработать на день больше обычного.

Согласно постановлению правительства РФ выходные дни со 2 ноября и 27 апреля были перенесены. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Таким образом, на этой неделе в Татарстане насчитывается не пять, а шесть рабочих дней. После этого жителей республики ожидает сразу четыре выходных дня - с 28 апреля по 1 мая. Таким образом, следующим рабочим днем станет 2 мая.

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