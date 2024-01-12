Как в Казани канализацию латали

Как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, в период с 30 декабря по 8 января по республике их ведомством было зарегистрировано 93 аварийных случая. Согласно статистике, собранной по звонкам на горячую линию Минстроя РТ за указанный период, 41 обращение от граждан было по холодному водоснабжению (из них 33 аварии произошли в Казани), 31 - по горячему водоснабжению (из них 3 в Казани), 10 обращений по теплоснабжению (7 аварий в Казани), 9 - по газоснабжению (все в Казани) и 2 - по электроснабжению (ни одного в Казани). «По всем обращениям создавались заявки, на основе которых формировались аварийные бригады. Они оперативно устраняли возникающие ситуации», - резюмировал замминистра.

По поводу оперативности можно немного поспорить. Вот свежий, хотя и дурно пахнущий пример - у нас на улице Космонавтов вечером 2 января потекла прямо по проезжей части зловонная речка. Прорвало канализацию около 121-го лицея. Произошедшее здорово подпортило праздничное настроение жителям близлежащих домов и проезжавшим по дороге автомобилистам. У пешеходов, переходивших улицу Космонавтов через бурный поток, обувь покрывалась пятнами бурого цвета весьма явного происхождения. Их потом приходилось тщательно и долго отчищать. Для владельцев авто дело принимало более серьезный оборот. К утру потоки начали подмерзать. На правой полосе проезжей части образовывалась ледяная корка. И когда автомобили на скорости пытались проехать там, даже сквозь плотно закрытые окна в нашей квартире явственно доносился характерный звук скребущего по льду бампера. Чаще водители притормаживали и преодолевали данный участок по встречке. Поэтому иногда здесь образовывалась небольшая пробка из 5 - 7 машин.

К чести коммунальных служб, они уже на следующее утро прибыли на место происшествия. Причем не только несколько аварийных бригад «Водоканала». Также сюда приехали работники газовой службы и, разумеется, те, кто должен убирать дороги (для Советского района Казани это МУП «Городские мосты»). Огромный грейдер буквально за пару-тройку часов расчистил участок дороги от наледи. Но на это время движение по проезжей части стало крайне затруднительным. Автобусы не могли подъехать к остановке.

Главная же проблема заключалась в том, что течь устранили только к вечеру 4 января. То есть неприятная ситуация затянулась. Работники «Водоканала», находившиеся на месте аварии, разговаривали не очень охотно. Никто не смог сказать, когда аварию ликвидируют. А, кстати, почему? У «Водоканала» каждая авария уникальна? Скорее все аварии достаточно типичны - попросту прорывает трубы. Неужели сложно спрогнозировать, за какое примерно время можно выполнить типовые работы? Наверное, чтобы понять, почему на устранение этой аварии ушло больше суток, надо иметь образование инженера.

Так что получается, с оперативностью Фролов перехвалил коммунальщиков.