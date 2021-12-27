Как выбрать красивый и безопасный фейерверк

Но времена изменились – сегодняшний выбор разнообразных фейерверков и прочих светошумовых забав при наличии достаточных средств позволит почувствовать себя организатором салюта ко Дню Победы в небольшом городе. Редакция «КВ» подготовила для вас несколько советов о том, как не запутаться в этом разнообразии, а главное – выбрать и использовать пиротехнику так, чтобы не превратить праздник в трагедию.

Выбираем вид пиротехники

Первым делом решим, каковы ожидания от будущей новогодней феерии. Не станем останавливаться на бенгальских огнях и петардах. Первые знакомы всем и каждому, а вторые только создают шум, что не слишком интересно.

Наиболее простым и безопасным выбором может стать фонтан-фейерверк, выпускающий соответствующий названию столб из искр и пламени высотой от метра до шести. Выглядит это довольно эффектно, но, что важнее – снаряды не поднимаются в воздух, потому такой вид пиротехники можно безопасно применять в тех местах, где запуск других фейерверков запрещен из-за потенциальной пожарной угрозы.

И все-таки душа может требовать маленького чуда – яркой вспышки посреди ночного неба. В таком случает стоит выбрать ракеты или римские свечи. И те, и другие представляют из себя снаряд, запускаемый в воздух, но есть отличия. Ракеты порадуют яркими всполохами, а римские свечи оставляют за собой хвост-шлейф, становясь похожими на комету. Важно понимать, что запуск в воздух любой пиротехники несет в себе некоторые риски, потому важно соблюдать технику безопасности, но об этом ниже.

Наиболее зрелищный вид фейерверка – залповые салюты, выпускающие в небо кометы с разными эффектами одну за другой.

Фото предоставлены предприятием «РАЗВИТИЕ».

Как выбрать?

Полагаться в выборе пиротехники только на интуицию и советы продавцов совсем необязательно. В интернете на видеохостингах и сайтах магазинов можно найти записи, наглядно демонстрирующие любые эффекты фейерверков в действии. Стоит отметить, что каждый из них имеет собственное название: изумрудная комета, голубая жемчужина, серебристый хвост, ива, дождик и прочие. На упаковке фейерверков печатают список этих эффектов, благодаря чему несложно представить, как будет выглядеть залп.

Где купить и сколько стоит?

Приобретать любую пиротехнику можно только в специализированных магазинах. Ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику, продаваемую на открытом воздухе, ведь ее нельзя хранить в подобных условиях, а испорченные фейерверки могут взорваться в самый неподходящий момент. Покупая пиротехнику, необходимо попросить у продавца сертификат качества, а также проверить целостность упаковки.

Техника безопасности

Для того, чтобы праздник не обернулся трагедией, необходимо соблюдать ряд правил, напоминает МЧС. С 20 декабря на территории РТ начинает действовать особый противопожарный режим. До 9 декабря запрещается использование пиротехники, кроме бенгальских огней и хлопушек на территориях, где расстояние от промышленных зданий, транспортной инфраструктуры и заправок при запуске составляет менее 500 м. В случае с жилыми домами, сельскохозяйственными помещениями, местами массового пребывания людей и дорогами расстояние должно составлять не менее 30 м. Очевидно, что запускать фейерверки внутри зданий, с крыш и балконов домов. За несоблюдение этих правил грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

В Казани было определено 4 официально согласованных площадки для запуска пиротехники. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах – майдан на улице Гаврилова. В Кировском и Московском районах – Нижне-Заречная дамба. В Приволжском и Вахитовском районах – автомобильная стоянка напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще. В Советском районе – площадка возле Казанского ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Фото предоставлены предприятием «РАЗВИТИЕ».

Важно помнить, что запускать фейерверки запрещается при скорости ветра свыше 5 м/с. Обязательно нужно следовать инструкции, особенно в части соблюдения безопасной дистанции. Перед запуском пиротехнику необходимо как следует зафиксировать и поджигать с расстояния вытянутой руки. Очевидно, фейерверки нельзя разбирать.

Запуская фейерверки, важно иметь под рукой средства для тушения пожара. Они могут понадобиться, чтобы погасить остатки пиротехники или загоревшиеся от нее проблемы. Следует отметить, что многие фейерверки горят даже в отсутствие кислорода, поэтому просто накрыть их одеждой, чтобы потушить, не получится. Вместо этого стоит использовать песок. Однако лучшим выбором здесь станет огнетушитель, который позволит надежно справиться с огнем.

Кстати, приобрести качественное противопожарное оборудование и средства для тушения пожара в Казани можно в предприятии «РАЗВИТИЕ».

Желаем вам радостных, а главное безопасных праздников!

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