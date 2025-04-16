Как выгоднее взять отпуск на майские праздники в 2025 году

В 2025 году россияне смогут отдыхать с 1 по 11 мая, если возьмут отпуск на 5–7 мая. Однако, по словам эксперта по трудовому праву Ольги Владимировой, это не самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, сообщает РИА Новости.

Из-за большого количества праздничных дней в мае (13 выходных при 18 рабочих) отпускные выплаты окажутся меньше. Чтобы получить более высокую компенсацию, эксперт советует оформить отпуск на полную неделю — с 5 по 11 мая. Ещё один выгодный вариант — взять выходные с 28 по 30 апреля, что позволит отдохнуть 9 дней подряд с сохранением большей суммы отпускных.