Как защитить собаку в зной: советы кинолога

Если тело человека охлаждается на большой площади с помощью потоотделения, то у собак это происходит в основном за счет дыхания открытой пастью. Есть также потовые железы на подушечках лап. Собака зависит от человека, поэтому нужно следить, чтобы подопечный не перегрелся. О тепловом ударе могут говорить учащенное дыхание, перевозбуждение или, напротив, вялость, а в тяжелых случаях - судороги, свидетельствующие о поражении головного мозга.

- Больше всего страдают от жары собаки с густой шерстью, ведь они выведены для обитания в холодных климатических зонах. Короткошерстным животным тоже нелегко, поскольку у них почти нет подшерстка, который выполняет функцию теплоизолятора. В группе риска также крупные особи и питомцы с лишним весом, - отмечает казанский кинолог Лилия Леонова. - Представители пород с укороченной мордой - мопсы, пекинесы, французские бульдоги - подвержены проблемам с дыханием, а в жару у них может наблюдаться гипоксия.

Владельцы животных часто недооценивают опасность перегрева. Беда может случиться, если питомец остался в салоне автомобиля, когда его хозяин пошел по делам. Очень уязвимая категория - цепные собаки. Конура может сильно нагреваться на солнце, а ведь животному некуда скрыться.

- Держать собаку на цепи постоянно негуманно - это стайное животное с высоким интеллектом. Ей необходимы общение с другими животными или человеком, новые впечатления, физические нагрузки, поэтому цепного пса нужно выгуливать на поводке каждый день, - отмечает Лилия Леонова. - Что касается защиты от пекла, подчеркну, крыши будки для этого недостаточно, поэтому должна быть дополнительная теневая зона, куда питомец может спрятаться в любой момент.

Когда псу жарко, он может начать рыть землю. Однако поливать его из шланга холодной водой или разрешать без адаптации забегать в водоем нельзя - при резком перепаде температуры высок риск инсульта. Надо сначала смочить ему лапы, паховую область. В жаркие дни собаки инстинктивно ложатся на керамическую плитку, так как она долго остается прохладной. Ее можно использовать для зоны отдыха в затененном месте. В продаже есть и специальные охлаждающие коврики.

