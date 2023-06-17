 «КАМАЗ» и Гянджинский завод открыли сервисный центр в Азербайджане
news_header_top_970_100

«КАМАЗ» и Гянджинский завод открыли сервисный центр в Азербайджане

Центр рассчитан на ремонт любой сложности.

Россия/Мир
17 июня 2023  14:29
Автор:
Валерий Саидов

В Азербайджане торжественно открыли созданный «КАМАЗом» и Гянджинским заводом сервисный центр Auto Leasing Azerbaijan. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Зона обслуживания сервисного центра включает 12 постов, агрегатный участок и участок для ремонта двигателей. Благодаря этому центр может обслуживать не только КАМАЗы, но и другие автомобили», — отметили в пресс-службе Раиса РТ.

Президент Азербайджана отметил то, что центр будет востребованным в связи с проведением  на его территории масштабные работ, в  которых задействованы сотни машин. Минниханов, в свою очередь, выразил благодарность Алиеву за внимание к проекту.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
В Казани до конца года перекрыли тротуар возле моста на улице Назарбаева