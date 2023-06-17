«КАМАЗ» и Гянджинский завод открыли сервисный центр в Азербайджане

В Азербайджане торжественно открыли созданный «КАМАЗом» и Гянджинским заводом сервисный центр Auto Leasing Azerbaijan. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Зона обслуживания сервисного центра включает 12 постов, агрегатный участок и участок для ремонта двигателей. Благодаря этому центр может обслуживать не только КАМАЗы, но и другие автомобили», — отметили в пресс-службе Раиса РТ.

Президент Азербайджана отметил то, что центр будет востребованным в связи с проведением на его территории масштабные работ, в которых задействованы сотни машин. Минниханов, в свою очередь, выразил благодарность Алиеву за внимание к проекту.