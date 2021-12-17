«Камаз» лишился половины сотрудников пенсионного возраста из-за «ковидных» ограничений

На заводе «Камаз» в Набережных Челнах столкнулись с проблемой нехватки кадров. После отстранения от работы сотрудников старше 65-ти лет в целях сокращения рисков распространения коронавируса, около тысячи пенсионеров не вышли на производство. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин во время пресс-конференции.



До момента введения вынужденной меры в компании работало 1,9 тыс. высококвалифицированных пенсионеров. После их стало вдвое меньше, у каждого причины увольнения разные: у кого-то это страх перед «ковидом», кто-то самостоятельно решил выйти на пенсию, но главной причиной остается - нежелание рисковать своим здоровьем, передают «Челнинские известия».



«Для нас это большая потеря, так как большинство из них – это высококлассные специалисты, заменить которых одномоментно невозможно», - признался Когогин.

Напомним,из-за роста заболеваемости COVID-19 в Татарстане 11 ноября ввели самоизоляцию для лиц старше 65-ти лет, а также обязательную вакцинацию для людей старше 60-ти лет.

Подробнее о том, какие профессии пользуются большим спросом, об уровне безработицы и нехватки медицинского персонала, читайте в нашем материале.