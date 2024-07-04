Команда «КАМАЗ-мастер» рассказала, как готовится к ралли-марафону «Шелковый путь»

В преддверии старта ралли-марафона «Шелковый путь», который состоится 5 июля в Томске, экипажи команд провели официальные тестовые заезды на аэродроме Берёзкино имени Чкалова. Об этом пишут в autosport.

«КАМАЗ-мастер», многократный победитель ралли-марафона в зачете грузовиков, проверил свои автомобили на сложной трассе, имитирующей условия пролога.

Фото: «КАМАЗ-мастер»

«Очень необычная тестовая трасса — насыщенная и интересная. Думаю, она похожа на то, что нас ждёт на прологе», - поделился впечатлениями руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

Татарстанцы с 2012 по 2022 годы оставались непобедимыми в зачете грузовиков. К жесткой конкуренции с «КАМАЗ-мастер» готовятся белорусы из «МАЗ-СПОРТавто». Они обкатали новый автомобиль.

«Тестовый участок был не очень длинный, но он позволил освоиться на мокром скользком покрытии. Прогноз обещает дожди в первые дни, и главным будет не поскользнуться», - отметил лидер белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Также в ралли-марафоне «Шелковый путь» 2024 года примут участие команды Ural Motorsport и G-Drive Racing. В общей сложности, в гонке примут участие экипажи из 13 стран, которым предстоит преодолеть разнообразный маршрут, включающий тайгу, вечную мерзлоту, горные перевалы и сложные дюны.

«В целом готовы, настрой боевой. Нужно будет ехать очень аккуратно, а главная сложность гонки в том, что нас ждут неизведанные маршруты, не знаем точно, каким будет рельеф», - подчеркнул Богдан Каримов, пилот «КАМАЗ-мастер».