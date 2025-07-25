КАМАЗ переходит на четырехдневку с августа из-за снижения спроса на грузовики

С 1 августа 2025 года ПАО «КАМАЗ» вводит сокращенную рабочую неделю для части своих подразделений. Решение о переходе на четырехдневку затронет только те цеха и отделы, которые не имеют полной производственной загрузки, сообщили в пресс-службе автогиганта.

Причиной таких мер стал обвал рынка грузовой техники, который за первое полугодие сократился почти на 60%. В компании отмечают, что ситуация усугубляется последствиями денежно-кредитной политики Центробанка и избыточным импортом иностранных грузовиков, ввезенных в 2024 году.

Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, «КАМАЗ» демонстрирует лучшие показатели, чем рынок в целом. Продажи компании упали менее чем на 30%, что вдвое лучше среднерыночных показателей. Более того, доля российского производителя на отечественном рынке грузовиков выросла до рекордных 40%.

«Отсутствие перспектив краткосрочного роста и давление избыточных запасов импортной техники вынуждают нас принимать непопулярные, но необходимые меры», – пояснили в компании. В сообщении подчеркивается, что решение о сокращении рабочей недели носит временный характер и направлено на сохранение кадрового потенциала предприятия.