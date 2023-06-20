 КАМАЗ с 1 июля повысит оклады работников на 10%
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КАМАЗ с 1 июля повысит оклады работников на 10%

Республика
20 июня 2023  16:22
Автор:
Валерий Саидов

Зараблтные платы работников и сотрудников КАМАЗа с 1 июля повысят на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев отметил о повышении тарифов и окладов сотрудникам на своей официальной странице «ВКонтакте».

Ранее «КВ» сообщали, что «КАМАЗ» выплатит акционерам рекордные дивиденды в 1,301 млрд рублей. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июля. Годовое собрание акционеров предприятие проведет 29 июня в формате онлайн.

Общая прибыль «КАМАЗа» за 2022 год составила 5,388 млрд рублей.

 

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