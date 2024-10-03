КамАЗ снес крышу «четырнадцатой» в Татарстане

В Аксубаевском районе Татарстана произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

По предварительным данным, «КамАЗ» задел двигавшуюся в попутном направлении Ладу 14-й модели. Удар пришелся по касательной, но его силы оказалось достаточно, чтобы у легковушки снесло крышу и сильно повредило капот.

Очевидцы аварии незамедлительно вызвали скорую помощь и оказали пострадавшему водителю «четырнадцатой» первую помощь. Прибывшие медики доставили мужчину в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.