КамАЗ снес крышу «четырнадцатой» в Татарстане

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Республика
3 октября 2024  16:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В Аксубаевском районе Татарстана произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

По предварительным данным, «КамАЗ» задел двигавшуюся в попутном направлении Ладу 14-й модели. Удар пришелся по касательной, но его силы оказалось достаточно, чтобы у легковушки снесло крышу и сильно повредило капот.

Очевидцы аварии незамедлительно вызвали скорую помощь и оказали пострадавшему водителю «четырнадцатой» первую помощь. Прибывшие медики доставили мужчину в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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