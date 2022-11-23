«КАМАЗ» стал технологическим партнёром проекта по производству автомобилей «Москвич»

Технологическим партнером проекта Московского автомобильного завода по выпуску автомобилей «Москвич» стала компания «КАМАЗ». Об этом сообщает сегодня пресс-служба татарстанского автопроизводителя.

Планируется, что первые автомобили «Москвич» сойдут с конвейера уже в декабре 2022 года.

«До конца этого года на заводе соберут 600 автомобилей – 400 автомобилей с ДВС и 200 электромобилей. Продажи автомобилей «Москвич» в России начнутся в декабре 2022 года», - сообщили там.

Ожидается, что дебютной моделью возрождённого бренда станет «Москвич 3».

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В пресс-службе напомнили, что соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля между ПАО «КАМАЗ» и Правительством Москвы было подписано в июле текущего года. Сегодня состоялся торжественный запуск производства.

Ожидается, что с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнётся мелкоузловая сборка. На третьем этапе на «Москвиче» начнётся производство электрокаров из российских компонентов.