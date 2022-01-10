 КАМАЗ вернулся на работу после новогодних праздников
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КАМАЗ вернулся на работу после новогодних праздников

Вопреки традиции, компания не стала продлевать их корпоративным отпуском

Город
10 января 2022  11:52
Автор:
Джамиля Садриева

Сотрудники автозавода «КАМАЗ» вернулись на работу после новогодних выходных. Сборочный конвейер уже запущен. Как сообщает Департамент управления производством, в январе коллективу «КамАЗа» нужно будет собрать более трех тысяч грузовиков, в том числе 332 автомобиля нового поколения К5. 

Вырос спрос на грузовики новейшей модели. Поэтому в 2022 году компания планирует выпустить более 8 тыс. автомобилей КАМАЗ поколения К5. 

Как ранее писали «КВ», в Челнах водитель «копейки» насмерть сбил подростка на пешеходном переходе.  

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