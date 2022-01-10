КАМАЗ вернулся на работу после новогодних праздников

Сотрудники автозавода «КАМАЗ» вернулись на работу после новогодних выходных. Сборочный конвейер уже запущен. Как сообщает Департамент управления производством, в январе коллективу «КамАЗа» нужно будет собрать более трех тысяч грузовиков, в том числе 332 автомобиля нового поколения К5.

Вырос спрос на грузовики новейшей модели. Поэтому в 2022 году компания планирует выпустить более 8 тыс. автомобилей КАМАЗ поколения К5.

Как ранее писали «КВ», в Челнах водитель «копейки» насмерть сбил подростка на пешеходном переходе.