«КАМАЗ» выпустил антисанкционный грузовик для городов и торговли

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Республика
14 апреля 2025  11:37

С конвейера автозавода сошла новая модель «КАМАЗ-53251» — первый среднетоннажный грузовик поколения К5, разработанный в условиях санкций. Автомобиль грузоподъёмностью 12 тонн предназначен для коммунальных служб и ритейла. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ключевые особенности:

  • Двигатель мощностью 307 л.с.

  • 9-ступенчатая механическая КПП

  • 80% оригинальных комплектующих

Модель призвана заменить устаревший «КАМАЗ-5325» (поколение К4). Сейчас первый экземпляр проходит испытания.

«Несмотря на импортозамещение, сборка велась в штатном режиме конвейера», — отметил инженер-технолог Роман Карпов.

Новинка расширит линейку коммерческого транспорта для городских задач и логистики.

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