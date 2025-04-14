«КАМАЗ» выпустил антисанкционный грузовик для городов и торговли

С конвейера автозавода сошла новая модель «КАМАЗ-53251» — первый среднетоннажный грузовик поколения К5, разработанный в условиях санкций. Автомобиль грузоподъёмностью 12 тонн предназначен для коммунальных служб и ритейла. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ключевые особенности:
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Двигатель мощностью 307 л.с.
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9-ступенчатая механическая КПП
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80% оригинальных комплектующих
Модель призвана заменить устаревший «КАМАЗ-5325» (поколение К4). Сейчас первый экземпляр проходит испытания.
«Несмотря на импортозамещение, сборка велась в штатном режиме конвейера», — отметил инженер-технолог Роман Карпов.
Новинка расширит линейку коммерческого транспорта для городских задач и логистики.