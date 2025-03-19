Камиль хазрат Самигуллин в четвертый раз избран муфтием Татарстана

На IX Съезде Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), который прошел в священный месяц Рамадан, Камиль хазрат Самигуллин единогласно переизбран на пост муфтия. Для него это уже четвертый срок руководства ДУМ РТ. В работе съезда приняли участие 1520 имамов со всей республики.

Камиль хазрат Самигуллин родился 22 марта 1985 года в поселке Красногорский Звениговского района Марийской АССР. В 2003 году окончил Северо-Кавказский исламский университет в Махачкале, в 2007 году – медресе в Стамбуле, в 2013 году – шариатский факультет Казанского исламского университета, а в 2018 году – теологический факультет Российского исламского института.

Его профессиональный путь начался в 2007 году, когда он стал имамом в поселке Новоаганск Нижневартовского района Тюменской области. Уже в 2008 году он был избран имамом мечети «Тынычлык» в Казани. С 2011 года Камиль хазрат занимал руководящие должности в ДУМ РТ, включая пост заместителя муфтия по научной работе и члена президиума ДУМ РТ.

17 апреля 2013 года он впервые был избран муфтием Татарстана. С июля 2016 года также занимает должность директора медресе «Мухаммадия». Камиль хазрат Самигуллин является доктором исламских наук и коран-хафизом (знает Коран наизусть).

Помимо религиозной деятельности, муфтий активно занимается спортом. Он является мастером спорта и обладателем черного пояса 1 дан по традиционному джиу-джитсу, а также имеет коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу.

После завершения съезда на площадке МВЦ «Казань Экспо» состоялся Республиканский ифтар, который стал традиционным мероприятием, объединяющим мусульманскую общину Татарстана.