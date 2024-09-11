Канатная дорога может связать Казань, Верхний Услон и Иннополис

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Город
11 сентября 2024  10:55
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане рассматривается амбициозный проект строительства канатной дороги, которая свяжет Казань, Верхний Услон и Иннополис. Реализация проекта, общая стоимость которого оценивается в 23 млрд рублей, будет проходить в три этапа. Информацию подтвердили в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан.

На первом этапе планируется соединить канатной дорогой Казань и Верхний Услон. Затем маршрут продлят до будущего парка развлечений, а на заключительном этапе – до Иннополиса.

Общая протяженность канатной дороги составит 8,6 км. Ожидается, что она будет функционировать до 20 часов в сутки, став новым популярным маршрутом как для жителей республики, так и для туристов.

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