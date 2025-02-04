Капитальный ремонт дорожной инфраструктуры рядом с мостом «Миллениум» в Казани

В Казани запланирован капитальный ремонт дорожной инфраструктуры вблизи моста «Миллениум», расположенного в Ново-Савиновском районе. Положительное заключение по данному проекту недавно было опубликовано в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

В рамках проекта предусмотрен ремонт разворотной петли и проезда под мостом, который соединяет улицу Фатыха Амирхана с дворцом единоборств «Ак Барс». Кроме того, будет проведено благоустройство территории вдоль строящегося гостиничного комплекса и апартаментов.

Разработчиком проекта стала компания ООО «Дорстрой Комплекс». Техническим заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», а застройщиком является ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».