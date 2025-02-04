Капитальный ремонт дорожной инфраструктуры рядом с мостом «Миллениум» в Казани

news_top_970_100
Город
4 февраля 2025  09:07

В Казани запланирован капитальный ремонт дорожной инфраструктуры вблизи моста «Миллениум», расположенного в Ново-Савиновском районе. Положительное заключение по данному проекту недавно было опубликовано в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

В рамках проекта предусмотрен ремонт разворотной петли и проезда под мостом, который соединяет улицу Фатыха Амирхана с дворцом единоборств «Ак Барс». Кроме того, будет проведено благоустройство территории вдоль строящегося гостиничного комплекса и апартаментов.

Разработчиком проекта стала компания ООО «Дорстрой Комплекс». Техническим заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», а застройщиком является ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

news_right_column_240_400
Новости
Объявлен конкурс на замещение должности зампредседателя Арбитражного суда ПО
Суд отказался отменять решение о банкротстве Блиновской
В Казани судят выходцев из Таджикистана за организацию притона
Цены на такси в Татарстане снизились на 1,2% за год
В школьных столовых Казани число мест выросло на 2554
В школьных столовых Казани число мест выросло на 2554
В Набережных Челнах водитель Шкоды погиб в ДТП
Робот-хирург в РКОД за этот год проведет сто онкологических операций
Казанский бар-ресторан закрыли на 3 месяца из-за серьезных санитарных нарушений