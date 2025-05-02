Капремонт Дворца единоборств «Ак Барс» в Казани обойдется в 274,4 млн рублей

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Город
2 мая 2025  11:11

Проект капитального ремонта казанского Дворца единоборств «Ак Барс» получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующий документ размещен в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Разработкой проектной документации занималось ГКУ «Главинвестстрой Республики Татарстан». Технический заказчик работ — ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», а застройщиком выступает сам Дворец единоборств.

Помимо реконструкции здания на проспекте Фатыха Амирхана, 1г, проект включает закупку мебели, оборудования, спортивного инвентаря и благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что в ноябре 2024 года был объявлен тендер на капремонт «Ак Барса» и Центра бадминтона при Поволжском университете физкультуры и спорта. Начальная цена контрактов составила 274,4 млн и 56,4 млн рублей соответственно. Победителем конкурса стала компания «Алтын Групп», которая обязалась завершить работы до 31 мая 2025 года.

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Капремонт Дворца единоборств «Ак Барс» в Казани обойдется в 274,4 млн рублей