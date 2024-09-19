Капремонт стадиона «Ракета» в Дербышках выполнен на 40%

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Город
19 сентября 2024  11:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В поселке Дербышки продолжается капитальный ремонт стадиона «Ракета». На сегодняшний день работы выполнены на 40%, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

 Фото: © мэрия Казани

С ноября 2022 года ведутся работы по замене трубной системы, основания и покрытия футбольного поля, строительству беговых дорожек, гидроизоляции трибун. Также планируется заменить кровлю здания трибун и благоустроить территорию. Работы должны завершиться в 2025 году.

В результате модернизации казанцы получат не только современное футбольное поле с новым покрытием и освещением, но и беговые дорожки, а также зимний каток с качественным льдом.

«Ракета» была построена в 1947 году. Несмотря на капитальный ремонт в преддверии Универсиады, инженерно-техническая база стадиона, включая оборудование для подготовки льда, устарела и требовала обновления.

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Капремонт стадиона «Ракета» в Дербышках выполнен на 40%