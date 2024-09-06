Капремонт судебного участка на Габишева в Казани завершится к концу года

В Приволжском районе Казани полным ходом идет обновление здания судебного участка мировых судей по адресу Габишева, 35. Капитальный ремонт, проводимый в рамках госпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан», позволит создать комфортные условия как для сотрудников, так и для посетителей.

Здание, построенное в 1986 году, не видело капитального ремонта с 2013 года. Сейчас рабочие уже обновили сантехнические сети, установили новые окна и двери. Продолжается ремонт фасада и внутренние отделочные работы.

Как отметил Ленар Гайниев, начальник отдела обеспечения деятельности мировых судей Минюста РТ, после ремонта здание будет соответствовать всем современным требованиям и стандартам. Сдача объекта запланирована на конец 2024 года.