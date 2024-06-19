Капремонт в доме №2 на улице Восьмого Марта в Казани выполнен на 57%

В Казани продолжается капитальный ремонт дома №2 на улице Восьмого Марта. Это первый с момента постройки капремонт в этом доме. Место проведения работ посетил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: © мэрия города

Перед началом капремонта с жителями дома были проведены собрания, чтобы узнать их предпочтения по ремонту. На сегодняшний день готовность дома составляет 57%. Практически завершаются работы на сетях холодного водоснабжения, электроснабжения и водоотведения.

Фото: © мэрия города

В прошлом году рядом с домом были благоустроены сквер «Заря» совместно с управляющими компаниями. В этом году планируется открытие площадки для выгула собак.

Важно отметить, что одновременно с капремонтом дома ведется ремонт проезжей части по Сибирскому тракту. Участок дороги протяженностью 1,2 км обновляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Завершить работы планируется к концу августа.

В этом году будет отремонтировано 180 домов, улучшения почувствуют 40 тысяч казанцев.