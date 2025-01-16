Картофель и масло подорожали на 79,5% в Татарстане за год

В Татарстане за последний год наиболее значительно выросли цены на картофель и сливочное масло. Согласно данным Татарстанстата, с декабря 2023 по ноябрь 2024 года стоимость картофеля увеличилась на 79,5%, а сливочного масла — на 49,7%. Общий рост цен на минимальный продуктовый набор составил 16,9%.

В ноябре 2024 года стоимость условного набора продуктов питания в республике достигла 5,9 тыс. рублей, что на 5,1% выше, чем в октябре 2023 года. Помимо картофеля и масла, существенно подорожали белокочанная капуста (+40%), репчатый лук (+34,2%) и свекла (+28,1%).

Цены на мясо и птицу выросли на 5,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 12,6%, а молочная продукция — на 18,6%. Единственным продуктом, который подешевел, стали куриные яйца: их стоимость снизилась на 27,1%.

Летом 2023 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил прожиточный минимум на 2025 год в размере 15,1 тыс. рублей, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году. Для трудоспособного населения показатель составил 16,4 тыс. рублей (+2,1 тыс. рублей), для пенсионеров — 12,9 тыс. рублей (+1,7 тыс. рублей), а для детей — 14,6 тыс. рублей (+1,9 тыс. рублей).